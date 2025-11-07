Ministerio Público emitirá requerimientos fiscales contra magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este viernes 7 de noviembre que emitirá en las próximas horas requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que en este momento desconocen que decisión tomarán los fiscales, si van a solicitar la orden de captura o la presentación voluntaria de los magistrados. "Lo importante es que se presente este requerimiento fiscal, porque como se recordará nosotros consideramos que, después de llevar a cabo las investigaciones por parte de la unidad especializada contra delitos electorales, que los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral cometieron el delito de prevaricato", detalló Mora.

Agregó que este requerimiento fiscal es similar al que se presentó en el antejuicio, solo que ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, lo que el MP está pidiendo es que se les notifique para ir a presentar el requerimiento fiscal ante el juez competente. "Hace algunas semanas se interpuso la denuncia, el Ministerio Público investigó, se hicieron visitas al TJE, se solicitó documentación, audios, se citó a personal del TJE y al final de la investigación los fiscales concluyeron que sí ameritaba el requerimiento fiscal contra los dos magistrados", afirmó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mora explicó que el requerimiento es con base en lo que resolvió esta noche el Poder Judicial: "Lo que resuelve el Poder Judicial es que los magistrados del TJE al tener las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este sentido no gozan del derecho o la prerrogativa al igual, entonces por eso es que el Ministerio Público va a presentar este requerimiento fiscal".



Resolución del Corte Suprema sobre antejuicio