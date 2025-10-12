Liberales repudian señalamientos de Luis Redondo hacia Maribel Espinoza por narcotráfco

Tegucigalpa, Honduras.- Líderes y políticos del Partido Liberal han expresado solidaridad hacia la diputada Maribel Espinoza luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la señalara de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. El titular del Poder Legislativo declaró el pasado 10 de octubre que la también ex precandidata presidencial tiene nexos con Geovanny Fuentes Ramírez, narcotraficante hondureño condenado a prisión en Estados Unidos. Incluso, Redondo instó al fiscal general de la república, Johel Zelaya, a iniciar una investigación contra Espinoza.

De igual forma, la candidata a diputada liberal pór Francisco Morazán, Alia Kafati, manifestó "su honorabilidad y compromiso con la justicia no se discuten, abogada. No tiene por qué rendirle cuentas a un fiscal de papel ni a un presidente ilegal que ni siquiera protege a su propia hija, mucho menos al pueblo hondureño. Honduras sabe quién es usted... y también sabe quiénes son ellos".

También se pronunció la diputada Suyapa Figueroa, quien tildó de "bufón" a Luis Redondo y comentando que él "no sabe de dignidad y mucho menos de honestidad".