Liberales repudian señalamientos de Luis Redondo hacia Maribel Espinoza por narcotráfco

Tegucigalpa, Honduras.- Líderes y políticos del Partido Liberal han expresado solidaridad hacia la diputada Maribel Espinoza luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la señalara de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
El titular del Poder Legislativo declaró el pasado 10 de octubre que la también ex precandidata presidencial tiene nexos con Geovanny Fuentes Ramírez, narcotraficante hondureño condenado a prisión en Estados Unidos. Incluso, Redondo instó al fiscal general de la república, Johel Zelaya, a iniciar una investigación contra Espinoza.
De igual forma, la candidata a diputada liberal pór Francisco Morazán, Alia Kafati, manifestó "su honorabilidad y compromiso con la justicia no se discuten, abogada. No tiene por qué rendirle cuentas a un fiscal de papel ni a un presidente ilegal que ni siquiera protege a su propia hija, mucho menos al pueblo hondureño. Honduras sabe quién es usted... y también sabe quiénes son ellos".
También se pronunció la diputada Suyapa Figueroa, quien tildó de "bufón" a Luis Redondo y comentando que él "no sabe de dignidad y mucho menos de honestidad".
Las declaraciones de Redondo surgieron a raíz de las críticas de Espinoza, quien demanda que el Congreso Nacional debe volver a sesionar pronto y que incluso se contempla una autoconvocatoria por parte de las bancadas de oposición con el fin de reanudar las sesiones legislativas.
Espinoza mostró públicamente una constancia en la que ella como apoderada legal presentó una demanda contra Geovanny Fuentes Ramíresz y su sociedad mercantil Agroforestal Fuentes Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable.
También enfatizó que si Johel Zelaya decide emprender acciones politizadas en su contra por la molestia de Redondo, "estoy lista para su ataque y le informo que no voy a huir del país si me quieren enjuiciar o capturar por sorpresa, porque que es innecesario; yo no soy cobarde por lo que bastará que anuncie que presentó un requerimiento fiscal e iré voluntariamente a presentarme".