Maribel Espinoza a Libre: "Prometieron la CICIH y no cumplieron... rebasaron a JOH"

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó la falta de sesiones en el Congreso Nacional (CN) y alertó de intenciones sombrías por parte de Libertad y Refundación (Libre). Espinoza dijo que Libre es capaz de todo y aseguró que ya superaron lo hecho por el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados al tráfico de drogas.

"Prometieron la CICIH y no cumplieron. Prometieron un cambio de país y no cumplieron, se dedicaron a más de lo mismo; bueno, rebasaron a JOH y ya eso es bastante", acotó Espinoza. La parlamentaria lamentó que los entes fiscalizadores no respondan ante los actos de corrupción de Libre. "En este país cuando los de Libre cometen delitos, son sordos y todo puede pasar. Con una comisión permanente puede que quieran hacer una declaratoria de las elecciones, suplantando el CNE injustificadamente", sentenció.

Parálisis