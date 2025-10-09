Maribel Espinoza a Libre: "Prometieron la CICIH y no cumplieron... rebasaron a JOH"

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, cuestionó la falta de sesiones en el Congreso Nacional (CN) y alertó de intenciones sombrías por parte de Libertad y Refundación (Libre).
Espinoza dijo que Libre es capaz de todo y aseguró que ya superaron lo hecho por el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados al tráfico de drogas.
"Prometieron la CICIH y no cumplieron. Prometieron un cambio de país y no cumplieron, se dedicaron a más de lo mismo; bueno, rebasaron a JOH y ya eso es bastante", acotó Espinoza.
La parlamentaria lamentó que los entes fiscalizadores no respondan ante los actos de corrupción de Libre.
"En este país cuando los de Libre cometen delitos, son sordos y todo puede pasar. Con una comisión permanente puede que quieran hacer una declaratoria de las elecciones, suplantando el CNE injustificadamente", sentenció.
Parálisis
A pocas semanas de cerrarse la legislatura, unos 800 proyectos quedarán sin aprobarse por la actual gestión del Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, denunció la oposición ante las múltiples paralizaciones y la casi nula productividad legislativa.
"Desafortunadamente, más de 800 proyectos de ley que introdujimos varios diputados no se van a tratar. Ya se estableció una agenda de aquí hasta el fin de la legislatura, si es que acaso la hay, porque aquí hay un riesgo”, advirtió el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.