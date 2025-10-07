Congreso Nacional continuará paralizado y sin fecha para reanudar sesiones

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional continuará sin actividad legislativa esta semana. Tras una reunión de varias horas entre los jefes de bancada y la junta directiva encabezada por el presidente Luis Redondo, no se logró definir una fecha para reanudar las sesiones suspendidas desde hace semanas.

El ambiente en el Legislativo sigue marcado por la inacción. Los pasillos permanecen vacíos y los proyectos de ley se acumulan sin debate, mientras el país enfrenta temas pendientes que requieren aprobación.

El jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, reconoció que existen dictámenes listos para su discusión, pero aclaró que no se convocará al pleno si no hay acuerdos reales.

"Finalizamos la reunión de los jefes de bancada con la junta directiva del presidente Luis Redondo y efectivamente hay varios proyectos de ley y dictámenes que están para tercer debate que creemos que tenemos consensos y acuerdos para que podamos aprobarlos, mal haríamos que el Congreso sesiones únicamente para aprobar temas de interés electoral", señaló el jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento.