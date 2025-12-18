Calma, defensa del voto y respetar resultados: el ambiente en el escrutinio especial

El acuerdo permitió destrabar una etapa técnica que se había convertido en un foco de tensión política y social.Dentro del CLE, los escrutadores deberán trabajar las 24 horas del día, divididos en dos turnos de 12 horas: el Turno A, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y el Turno B, de 7:00 de la noche a 7:00 de la mañana del día siguiente.En el papel, el esquema es ordenado. Afuera, el ambiente muestra otra realidad.Frente al Infop, los militares controlan el ingreso. Revisan listas, cotejan nombres, devuelven credenciales. Las filas avanzan lentamente.Las conversaciones son breves y en voz baja. El portón de metal se abre y se cierra a intervalos irregulares, mientras los nombres se corrigen, se sustituyen y vuelven a verificarse.