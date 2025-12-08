¿Qué sabemos de Grupo ASD, encargado de transmitir los resultados electorales?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) contrató a la empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (Grupo ASD S.A.S.) para implementar y operar el TREP, el escrutinio de actas y la divulgación de resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. En este artículo, EL HERALDO Plus expone quién es Grupo ASD S.A.S., qué del contrato del sistema para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares sirve para medir su desempeño y cómo Armando Flórez Pinzón, junto con su empresa colombiana, tomó control en 2024 de una sociedad hondureña de nombre y objeto social casi iguales, que podría funcionar como filial local.

Creación

De acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Colombia, Grupo ASD S.A.S. fue constituida el 15 de diciembre de 1982 en Bogotá. Su gerente general y representante legal, desde el 30 de julio de 2020, es Armando Flórez Pinzón. La sociedad registra seis suplentes del representante legal. En el RUES no fue posible identificar quiénes son los dueños y socios. Para acceder a ese tipo de información en Colombia, se debe contar con un certificado oficial de Cámara de Comercio o solicitar la composición accionaria directamente a la empresa. Sí se conoció que los suplentes del gerente general son: Juana Alejandra Flórez del Mora, Andrea Paola Flórez del Mora, Sandra Patricia Flórez del Mora, Sonia Ayde Ramos Salazar, Sandra Milena Cardozo Angulo y Ana Carolina Ramírez Zambrano. Por los apellidos, se presume que las tres primeras podrían ser familiares de Flórez Pinzón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En Colombia, la razón por la que el gerente general de una empresa puede tener seis suplentes es sencilla: si el titular está ausente de forma temporal o absoluta, la compañía no queda paralizada para firmar, ejecutar o decidir en asuntos clave. Durante el cotejo de información tampoco fue posible encontrar, en la consulta pública, el objeto social fijado en la escritura de la empresa. Para completar ese dato, se tomó como referencia su propia presentación en el sitio web, donde Grupo ASD se vende como una “navaja suiza” electoral capaz de cubrir casi todo el ciclo de una elección y, además, ofrecer servicios complementarios. De acuerdo con la información disponible en su portal, esa promesa de cobertura integral incluye el desarrollo de software, la administración de bases de datos y el uso de herramientas como la inteligencia artificial. La misma vitrina corporativa agrega que la empresa también ofrece logística de transporte, almacenamiento de materiales, manejo documental, actividades inmobiliarias y servicios de catering para instituciones públicas y privadas. En terreno hondureño, Flórez Pinzón no solo representa legalmente a Grupo ASD S.A.S., sino que también figura como propietario de una sociedad con un nombre casi igual y un giro de negocios similar. Tras analizar registros mercantiles se encontró Grupo ASD Honduras, S. de R.L. de C.V., constituida el 17 de octubre de 2024 en Comayagüela, Distrito Central, con un objetivo social enfocado en consultoría tecnológica, manejo de datos y desarrollo de software, cercano a los servicios que la firma colombiana exhibe en su portal. La empresa fue creada por el colombiano Héctor Andrés Acosta Fontalvo y, ocho días después, la vendió en partes: una participación menor pasó a nombre de Armando Flórez Pinzón y la mayoría quedó a nombre de Grupo ASD S.A.S. de Colombia. El 30 de octubre, Flórez Pinzón asumió como gerente general y representante legal. Visto en conjunto, la ruta corporativa muestra que el grupo no llegó a Honduras solo con un contrato electoral de 2025, sino con una estructura local armada desde 2024 bajo un nombre casi idéntico y un perfil tecnológico compatible con el servicio del TREP. EL HERALDO Plus se trató de comunicar con Grupo ASD para conocer su posición sobre lo expuesto y, hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.

Estrategia de protección

Jonathan Rosales, abogado especializado en derecho mercantil, sostiene que la creación y posterior compra de una empresa local es una forma de ordenar responsabilidades y proteger el patrimonio del grupo principal. “Los grandes empresarios no ponen todos los huevos en la misma canasta: dividen empresas por temas de responsabilidad y por temas fiscales”, explicó. En términos simples, Rosales dice que, si una empresa fuerte necesita operar un proyecto en Honduras, puede preferir hacerlo a través de una sociedad local para que cualquier problema legal o económico quede contenido ahí y no salpique directamente a la empresa más grande. Cabe destacar que la empresa hondureña que compró Pinzón y absorbió su empresa colombiana no participó en la adquisición del TREP, ya que tampoco figura como entidad subcontratada.

Pago por cumplimiento

Con la carta de presentación de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S. y tras superar una prueba técnica calificada como “sobresaliente”, el 29 de agosto el pleno de consejeros la escogió por unanimidad, otorgándole un contrato por un poco más de 112 millones de lempiras. De acuerdo con el contrato de prestación de servicios CNE-PEG-UCCE-001-2025, la empresa se comprometió a cumplir plazos y requisitos técnicos, someterse a supervisión del CNE y asegurar funcionamiento continuo del TREP, el escrutinio y la divulgación, con acceso ininterrumpido a licencias. En este escenario electoral, donde la divulgación aún no se completa por los problemas del TREP, el contrato cobra un peso clave: el CNE no paga todo de una vez, sino por etapas según resultados del servicio. El primer pago del 30% —más de 33 millones de lempiras— estaba condicionado a un simulacro exitoso. Ese ejercicio se realizó el 9 de noviembre y presentó inconsistencias en la transmisión, según denunció el consejero representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa. El segundo desembolso, del 50% —más de 56 millones—, debía activarse al completar la transmisión y divulgación de los resultados preliminares. Pero con una publicación ralentizada y cuestionada, la ruta lógica es que ese hito siga bajo evaluación. El último 20% —más de 22 millones— quedaría para el cierre del proceso, una etapa que también depende de que el servicio se complete conforme a lo pactado.

Retrasos y pausas