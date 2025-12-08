¿Qué sabemos de Grupo ASD, encargado de transmitir los resultados electorales?

Con la carta de presentación de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S. y tras superar una prueba técnica calificada como “sobresaliente”, el 29 de agosto el pleno de consejeros la escogió por unanimidad, otorgándole un contrato por un poco más de 112 millones de lempiras.De acuerdo con el contrato de prestación de servicios CNE-PEG-UCCE-001-2025, la empresa se comprometió a cumplir plazos y requisitos técnicos, someterse a supervisión del CNE y asegurar funcionamiento continuo del TREP, el escrutinio y la divulgación, con acceso ininterrumpido a licencias.En este escenario electoral, donde la divulgación aún no se completa por los problemas del TREP, el contrato cobra un peso clave: el CNE no paga todo de una vez, sino por etapas según resultados del servicio.El primer pago del 30% —más de 33 millones de lempiras— estaba condicionado a un simulacro exitoso. Ese ejercicio se realizó el 9 de noviembre y presentó inconsistencias en la transmisión, según denunció el consejero representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa.El segundo desembolso, del 50% —más de 56 millones—, debía activarse al completar la transmisión y divulgación de los resultados preliminares. Pero con una publicación ralentizada y cuestionada, la ruta lógica es que ese hito siga bajo evaluación.El último 20% —más de 22 millones— quedaría para el cierre del proceso, una etapa que también depende de que el servicio se complete conforme a lo pactado.