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Hospitales y droguerías son revisadas para evitar desvío de fentanilo en Honduras

Las autoridades verifican inventarios, registros y manejo de sustancias reguladas ante la sospecha de que estructuras del narcotráfico utilicen empresas de fachada para desviar estos fármacos hacia mercados ilícitos.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 10:04
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Equipos de la DLCN realizaron inspecciones en hospitales públicos y droguerías para prevenir el desvío ilegal de fentanilo en Honduras.

 Fotos cortesía: Ministerio Público.
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El Ministerio Público ejecutó 19 inspecciones a nivel nacional como parte de operativos contra el narcotráfico y el tráfico de drogas sintéticas.
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El objetivo del operativo es evitar que medicamentos controlados sean desviados hacia estructuras criminales.
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Las inspecciones se desarrollaron en nueve departamentos del país, incluyendo Cortés, Francisco Morazán y Atlántida.
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Investigaciones preliminares apuntan a posibles empresas de fachada vinculadas al narcotráfico transnacional.
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Autoridades revisaron libros de control, registros Kardex e inventarios de medicamentos durante los operativos.
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Equipos especializados verificaron las entradas y salidas de fármacos regulados en hospitales y droguerías.
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Según el Ministerio Público, el fentanilo podría ser desviado del circuito legal hacia mercados ilícitos en Estados Unidos.
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El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina, pero también es una de las drogas más peligrosas del tráfico ilegal.
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Las autoridades buscan cerrar cualquier brecha que permita el uso ilegal de sustancias químicas reguladas.
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Los operativos forman parte de las acciones permanentes de control del Ministerio Público contra el narcotráfico.
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La DLCN anunció que continuará con inspecciones en todo el territorio nacional para evitar el uso ilícito de medicamentos controlados.
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