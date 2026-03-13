Hospitales y droguerías son revisadas para evitar desvío de fentanilo en Honduras

Equipos de la DLCN realizaron inspecciones en hospitales públicos y droguerías para prevenir el desvío ilegal de fentanilo en Honduras.
El Ministerio Público ejecutó 19 inspecciones a nivel nacional como parte de operativos contra el narcotráfico y el tráfico de drogas sintéticas.
El objetivo del operativo es evitar que medicamentos controlados sean desviados hacia estructuras criminales.
Las inspecciones se desarrollaron en nueve departamentos del país, incluyendo Cortés, Francisco Morazán y Atlántida.
Investigaciones preliminares apuntan a posibles empresas de fachada vinculadas al narcotráfico transnacional.
Autoridades revisaron libros de control, registros Kardex e inventarios de medicamentos durante los operativos.
Equipos especializados verificaron las entradas y salidas de fármacos regulados en hospitales y droguerías.
Según el Ministerio Público, el fentanilo podría ser desviado del circuito legal hacia mercados ilícitos en Estados Unidos.
El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina, pero también es una de las drogas más peligrosas del tráfico ilegal.
Las autoridades buscan cerrar cualquier brecha que permita el uso ilegal de sustancias químicas reguladas.
Los operativos forman parte de las acciones permanentes de control del Ministerio Público contra el narcotráfico.
La DLCN anunció que continuará con inspecciones en todo el territorio nacional para evitar el uso ilícito de medicamentos controlados.