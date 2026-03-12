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Autoridades de la ENP buscan potenciar el comercio regional e internacional

El gerente general de la ENP se reunió con el Representante Residente del PNUD se reunieron con el objetivo de modernizar la institución en Puerto Cortés

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 18:37
Autoridades de la ENP buscan potenciar el comercio regional e internacional

El gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, sostuvo el encuentro con Alessandro Fracassetti, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El gerente general de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, sostuvo una reunión con el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

Durante el encuentro, Burbara expuso la visión y las prioridades actuales de la Empresa Nacional Portuaria en materia de modernización logística y facilitación del comercio.

Nombran nuevas autoridades en la ENP para modernizar el sector logístico

“El PNUD es una institución cuyo acompañamiento vale la pena, ya que cuenta con la experiencia y las buenas prácticas necesarias para el manejo público. En la Portuaria tenemos varios retos: el tema de los rayos X, por ejemplo; la operatividad del puerto; y el acompañamiento para garantizar la responsabilidad del puerto con el medio ambiente”, dijo Burbara, gerente general de la ENP y ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico.

Por su parte el representante del PNUD, Alessandro Fracassetti, destacó algunas de las áreas en las que pueden brindar acompañamiento técnico, entre ellas: transformación digital y la mejora de la eficiencia logística, a través del desarrollo de plataformas digitales, la interoperabilidad de datos y soluciones tecnológicas para la facilitación del comercio.

Modernización portuaria fortalece el control marítimo en Puerto Cortés

“En este encuentro con el gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, he reafirmado nuestro compromiso de acompañar iniciativas orientadas a la modernización, digitalización y sostenibilidad del sistema logístico y portuario de Honduras”, expresó Fracassetti.

Asimismo, mencionó el impulso a la logística sostenible y la promoción de puertos verdes.

A nivel global, el PNUD trabaja en soluciones orientadas a reducir la huella ambiental de la infraestructura y los sistemas logísticos, mediante prácticas de eficiencia energética, reducción de emisiones y sostenibilidad en las operaciones portuarias.

Destacó que Puerto Cortes es el corazón logístico de Honduras y uno de los más importantes de Centroamérica, operado por la Empresa Nacional Portuaria.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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