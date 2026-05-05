Lanzan tráiler de "La odisea" de Nolan: reparto, fecha de estreno y nuevos detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cine épico vuelve a tomar protagonismo, ahora de la mano de Christopher Nolan. El director presentó el primer tráiler de "La odisea", su ambiciosa adaptación del clásico de Homero, y las primeras imágenes ya están dando de qué hablar.

Con una escala visual imponente, un elenco de primer nivel y el inconfundible sello del director de "Oppenheimer" e Interstellar, la película promete convertirse en uno de los estrenos más importantes de 2026. El tráiler ofrece un vistazo a la historia de Odiseo, el legendario héroe griego que intenta regresar a casa tras la guerra de Troya, enfrentándose a criaturas mitológicas, dioses y desafíos imposibles.

En esta versión, Matt Damon encarna a Odiseo, liderando una narrativa que, fiel al estilo de Nolan, apuesta por un enfoque más realista y visceral, incluso dentro de un universo cargado de mitología. Lejos de una fantasía colorida, el director propone una reinterpretación en la que los fenómenos sobrenaturales se sienten casi tangibles, como si fueran percibidos desde la mirada de los antiguos.

Además de Damon, el reparto reúne a algunas de las figuras más populares del momento: Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson en un papel antagonista, y Charlize Theron, cuyo personaje (posiblemente Circe o Calipso) ha generado conversación entre los fans. El avance también deja ver criaturas icónicas como el cíclope, así como escenarios marcados por tormentas, batallas y paisajes monumentales.

Fecha de estreno y expectativas

"La odisea" tiene previsto su estreno en julio de 2026, posicionándose desde ya como una fuerte contendiente en la temporada de premios. No es casualidad: tras el éxito de "Oppenheimer", Nolan vuelve a apostar por una producción de gran escala, rodada con tecnología IMAX y con una narrativa que busca combinar espectáculo y profundidad.