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¿Armamento?: El hallazgo tras captura de Modesto Murillo, operador logístico del "Cartel del Diablo"

Diez armas de fuego, cargadores y munición sin contabilizar: el arsenal que guardaba el operador logístico del "Cartel del Diablo" en Honduras

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 10:37
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Agentes policiales cercaron el lugar donde se encontraba Modesto Murillo Gutiérrez, señalado como el operador logístico de la estructura criminal "Cartel del Diablo", la madrugada de este martes 5 de mayo. ¿Qué encontraron tras su aprehensión? A continuación los detalles.

 Foto: redes sociales
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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, tenía bajo resguardo alrededor de 10 armas de fuego de distinto calibre al interior de costales ocultos en una especie de "caleta", encontrada bajo tierra.

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Entre las armas decomisadas figuran cuatro fusiles AR-15 y dos AK-47, dos escopetas, dos subametralladoras Mini Uzi y un revólver, según el reporte.

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Pero el arsenal no se limitó a las armas. Las autoridades también incautaron cuatro cargadores para AR-15, un cargador de AK-47 y un cargador tipo caracol para Mini Uzi, este último conocido por su alta capacidad de munición. Se sumaron dos miras telescópicas y once cargadores calibre 5.56, además de munición sin contabilizar para las distintas armas.

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Según las autoridades, la variedad del armamento sugiere que la estructura no operaba de forma improvisada.

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Murillo Gutiérrez es señalado por su rol logístico dentro del "Cartel del Diablo" lo convertía en el enlace entre los recursos de la organización y quienes los ejecutaban en la calle, según las investigaciones preliminares.

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El detenido es además señalado como el principal acompañante del cabecilla identificado como Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo".

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Lo anterior sitúa a Modesto Murillo Gutiérrez en el círculo de mayor confianza de la estructura y explica, en parte, el volumen del arsenal que tenía a su cargo.

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Todo el armamento fue documentado y remitido a las autoridades competentes junto con el detenido. El Ministerio Público llevará adelante el proceso de judicialización mientras la investigación sobre el resto de la estructura continúa abierta.

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La captura y el decomiso fueron anunciados a través de un boletín oficial que circula en redes sociales, en el que las autoridades catalogaron el operativo policial como un golpe directo al "Cartel del Diablo", estructura criminal que ha venido operando en Honduras.

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