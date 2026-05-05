¿Armamento?: El hallazgo tras captura de Modesto Murillo, operador logístico del "Cartel del Diablo"

Pero el arsenal no se limitó a las armas. Las autoridades también incautaron cuatro cargadores para AR-15, un cargador de AK-47 y un cargador tipo caracol para Mini Uzi, este último conocido por su alta capacidad de munición. Se sumaron dos miras telescópicas y once cargadores calibre 5.56, además de munición sin contabilizar para las distintas armas.