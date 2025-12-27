Este es el elenco de "La odisea" de Christopher Nolan

Desde mediados del siglo pasado "La odisea" de Homero ha tenido varias adaptaciones al cine, pero en este nuevo siglo la adaptación de Nolan es, sin duda, una de las más esperadas en la industria cinematográfica mundial, no solo por la relevancia del director, sino también por lo que significa este poema en la literatura universal. A continuación el elenco que le dará vida a la historia.