Este es el elenco de "La odisea" de Christopher Nolan

La película "La odisea" tiene previsto su estreno en cines el 16 de julio de 2026. Su sinopsis dicta: "´La odisea´ sigue a Odiseo, el legendario rey griego de Ítaca, en su largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, narrando sus encuentros con seres míticos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la diosa bruja Circe, mientras intenta reencontrarse con su esposa, Penélope".
Esta es la primera película de Christopher Nolan tras el gran éxito en taquilla y premios de "Oppenheimer", que ganó, entre otros, el Oscar a Mejor película y director en 2024. Pero Nolan ya tiene una carrera consolidada con cintas como "Batman: El caballero de la noche", Inception, Interstellar, Dunkerke y Tenet, entre otras.
Desde mediados del siglo pasado "La odisea" de Homero ha tenido varias adaptaciones al cine, pero en este nuevo siglo la adaptación de Nolan es, sin duda, una de las más esperadas en la industria cinematográfica mundial, no solo por la relevancia del director, sino también por lo que significa este poema en la literatura universal. A continuación el elenco que le dará vida a la historia.
Matt Damon, es el personaje principal de la película, en su papel de Odiseo. Este es el héroe de la historia, rey de Ítaca, protagonista de la épica travesía de regreso a su hogar tras la Guerra de Troya.
Tom Holland guardó su traje de Spider-Man para darle vida, ahora, a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, que busca a su padre y juega un papel clave en la defensa de Ítaca.
Anne Hathaway es Penélope, la esposa de Odiseo, reina de Ítaca, famosa por su fidelidad y astucia mientras espera el regreso de su esposo.
Robert Pattinson interpreta a Antinous, uno de los principales pretendientes de Penélope que intenta usurpar el trono de Ítaca durante la ausencia de Odiseo.
Lupita Nyong’o aparece en múltiples papeles en la cinta de Nolan. Ella es Helena de Troya y también interpreta a Clitemnestra, mostrando distintos aspectos de poder y conflicto.
Zendaya es Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, protectora de Odiseo, guía e interviene en momentos cruciales de la historia.
Charlize Theron aparece en el papel de Circe, la hechicera que convierte a los hombres de Odiseo en cerdos, aunque finalmente le ofrece pruebas y enseñanzas a Odiseo durante su viaje.
Mia Goth es Melantho, criada en el palacio de Odiseo, personaje involucrado en las tensiones con los pretendientes y la familia real.
Jon Bernthal hace el papel de Menelao, el rey de Esparta y esposo de Helena, figura relevante en los eventos previos y posteriores a la Guerra de Troya.