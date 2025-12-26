Hermano de Selena revela detalles de la muerte de Abraham Quintanilla

A.B. Quintanilla se dirigió a sus seguidores a través de redes sociales para revelar detalles sobre el fallecimiento de su padre, Abraham Quintanilla, y compartir cómo su familia enfrenta esta pérdida.
En una transmisión en vivo, el productor musical confirmó que su padre “se fue mientras dormía, como muchos quisiéramos partir, y hasta ahora no se conocen las causas específicas”.
El músico recordó la vida de su padre, marcada por la música y la resiliencia frente a adversidades, y explicó la decisión respecto a sus últimos deseos.
“Mi papá no quiso funeral, pidió ser cremado, y así lo vamos a respetar”, señaló.
A.B. Quintanilla también describió los momentos posteriores a la partida de su progenitor, que sucedió el pasado 13 de diciembre.
“No he podido dormir bien... Como ya saben, mi papá falleció. Quiero que sepan cómo se fue: se fue como muchos quisiéramos, en su sueño. Espero y rezo que no haya sufrido”, compartió.
Asimismo, destacó el impacto en su madre, Marcella Samora, quien enfrenta el duelo tras perder primero a su hija y luego a su compañero de vida.
“Es difícil para nosotros como hijos ver ese vacío”, afirmó.
Finalmente, A.B. Quintanilla hizo un llamado al respeto hacia la memoria de su padre y la continuidad de la familia y la organización que mantiene vivo el legado de Selena.
“Cuando hablen de Abraham Quintanilla Jr., háganlo con respeto. Fue un hombre que hizo posible lo imposible para su familia”, concluyó.
Respecto a quién asumirá el liderazgo en la empresa familiar, su hermano precisó que será su madre quien garantizará la continuidad.
Abraham Quintanilla nació en Corpus Christi, Texas, en 1939.