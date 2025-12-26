  1. Inicio
Hermano de Selena revela detalles de la muerte de Abraham Quintanilla

A.B. Quintanilla revela detalles del fallecimiento de su padre, Abraham Quintanilla, quién asumirá su rol en la empresa familiar y cómo atraviesan el duelo

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 13:18
A.B. Quintanilla se dirigió a sus seguidores a través de redes sociales para revelar detalles sobre el fallecimiento de su padre, Abraham Quintanilla, y compartir cómo su familia enfrenta esta pérdida.

En una transmisión en vivo, el productor musical confirmó que su padre “se fue mientras dormía, como muchos quisiéramos partir, y hasta ahora no se conocen las causas específicas”.

El músico recordó la vida de su padre, marcada por la música y la resiliencia frente a adversidades, y explicó la decisión respecto a sus últimos deseos.

“Mi papá no quiso funeral, pidió ser cremado, y así lo vamos a respetar”, señaló.

A.B. Quintanilla también describió los momentos posteriores a la partida de su progenitor, que sucedió el pasado 13 de diciembre.

“No he podido dormir bien... Como ya saben, mi papá falleció. Quiero que sepan cómo se fue: se fue como muchos quisiéramos, en su sueño. Espero y rezo que no haya sufrido”, compartió.

Asimismo, destacó el impacto en su madre, Marcella Samora, quien enfrenta el duelo tras perder primero a su hija y luego a su compañero de vida.

“Es difícil para nosotros como hijos ver ese vacío”, afirmó.

Finalmente, A.B. Quintanilla hizo un llamado al respeto hacia la memoria de su padre y la continuidad de la familia y la organización que mantiene vivo el legado de Selena.

“Cuando hablen de Abraham Quintanilla Jr., háganlo con respeto. Fue un hombre que hizo posible lo imposible para su familia”, concluyó.

Respecto a quién asumirá el liderazgo en la empresa familiar, su hermano precisó que será su madre quien garantizará la continuidad.

Abraham Quintanilla nació en Corpus Christi, Texas, en 1939.

