La Sala Constitucional en crisis: ¿Qué pasa y cuándo se normalizará?

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una crisis operativa derivada de la falta de integración completa de sus magistrados, situación que ha retrasado la resolución de expedientes clave. El problema se originó tras la renuncia de la expresidenta Rebeca Ráquel, cuyo puesto fue asumido por el magistrado Wagner Vallecillo, quien ya formaba parte de esta sala. Esta reconfiguración dejó incompleta la integración requerida, que por ley debe ser de cinco magistrados. Ante este escenario, la Sala de lo Constitucional se reunirá este martes con la incorporación temporal de dos magistrados designados por el pleno de la CSJ, con el objetivo de avanzar en la firma de expedientes pendientes.

“Para este día estaré realizando los llamamientos y convocando a los magistrados disponibles, el magistrado Milton Danilo Jiménez y la magistrada Odalis Nájera, a efecto de que la Sala de lo Constitucional se reúna en pleno, únicamente para la firma de todos estos expedientes y que puedan resolverse de manera simultánea”, manifestó Francisco Villela, presidenta de la Sala de lo Constitucional. Villela explicó que la reunión permitirá resolver trámites que requieren la firma de cinco magistrados, como admisiones, inadmisiones, sobreseimientos y traslados fiscales. Además, señaló que algunos expedientes ya comenzaron a ser distribuidos mientras se concreta la integración definitiva. La funcionaria también hizo un llamado a completar de forma permanente la sala: “Se necesita la designación permanente de magistrado en la Sala de lo Constitucional; debe estar integrada por cinco magistrados”. Por su parte, Mario Díaz, magistrado de la Sala de lo Penal, indicó que la crisis podría resolverse en los próximos días.