Comisión Especial reactiva audiencias públicas para seleccionar perfiles del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Tras completar los filtros de confianza, el Congreso Nacional retoma este martes 5 de mayo el proceso de audiencias públicas para los 14 aspirantes que buscan ocupar las vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Esta etapa es fundamental para evaluar las competencias jurídicas y el compromiso ético de quienes pretenden impartir justicia en materia electoral en los próximos comicios. ​La reactivación de las comparecencias ocurre luego de que la Comisión Especial confirmara que todos los postulantes convocados superaron satisfactoriamente las pruebas psicométricas y toxicológicas aplicadas durante la semana previa.

Estos exámenes, diseñados para garantizar la idoneidad mental y la solvencia moral de los candidatos, permitieron avanzar con seguridad hacia la fase de entrevistas presenciales, donde cada profesional deberá exponer su plan de trabajo y responder a las interrogantes de los diputados.

​Para este martes, se ha estructurado una jornada que inicia a las 9:00 AM y se extenderá hasta horas de la tarde, siguiendo un orden cronológico estricto para asegurar la transparencia del proceso. ​Durante la jornada, los miembros de la Comisión Especial evaluarán criterios como la formación académica, la experiencia profesional en derecho y la capacidad de análisis sobre la legislación electoral vigente. Cada entrevista tendrá una duración aproximada de 40 minutos, permitiendo que la sociedad civil y los medios de comunicación den seguimiento a las propuestas de cada aspirante a través de la transmisión pública del evento. ​Al concluir este bloque hoy, el cronograma de entrevistas finalizará oficialmente el miércoles 6 de mayo con los últimos candidatos inscritos.

Una vez terminadas las audiencias, la Comisión procederá a realizar la evaluación final de los puntajes para enviar la nómina de seleccionados a la Junta Directiva del Congreso Nacional, la cual será sometida a votación en el pleno para realizar los nombramientos oficiales. A continuación, el listado de los 14 profesionales que comparecerán a las audiencias públicas :

Lista