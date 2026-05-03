Congreso entra en la recta final para nombrar a las nuevas autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de selección de las nuevas autoridades en los órganos electorales avanza hacia su etapa decisiva, luego de varias jornadas de evaluación que redujeron la lista inicial de aspirantes a los perfiles mejor calificados.

De los 100 ciudadanos que se autopostularon, la Comisión Especial de Selección aplicó un primer filtro técnico y legal que dejó en competencia a 54 candidatos.

Estos fueron sometidos a audiencias públicas y pruebas de confianza como parte del escrutinio.

Durante esta semana, el pleno del Congreso Nacional recibirá las nóminas oficiales para proceder con la elección de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La semana anterior se desarrollaron las comparecencias de los aspirantes al CNE, en un proceso de tres días en el que se evaluó tanto el conocimiento técnico como la idoneidad ética de los postulantes.

A diferencia de otros cargos, la ley no exige la aplicación de pruebas toxicológicas para este órgano, por lo que la comisión centró su análisis en la trayectoria profesional y el desempeño en audiencias públicas transmitidas para garantizar la transparencia.

“Luego de concluir con las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral, vamos a evaluar y vamos a seleccionar las personas que como comisión consideremos más idóneas”, explicó David Manaiza, miembro de la Comisión Especial.

En contraste, el proceso para el Tribunal de Justicia Electoral ha sido más riguroso debido a las exigencias legales. El pasado jueves, los aspirantes se sometieron a pruebas toxicológicas y psicométricas, cuyos resultados serán determinantes para avanzar a la etapa de entrevistas.