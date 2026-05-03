Congreso entra en la recta final para nombrar a las nuevas autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de selección de las nuevas autoridades en los órganos electorales avanza hacia su etapa decisiva, luego de varias jornadas de evaluación que redujeron la lista inicial de aspirantes a los perfiles mejor calificados.
De los 100 ciudadanos que se autopostularon, la Comisión Especial de Selección aplicó un primer filtro técnico y legal que dejó en competencia a 54 candidatos.
Estos fueron sometidos a audiencias públicas y pruebas de confianza como parte del escrutinio.
Durante esta semana, el pleno del Congreso Nacional recibirá las nóminas oficiales para proceder con la elección de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La semana anterior se desarrollaron las comparecencias de los aspirantes al CNE, en un proceso de tres días en el que se evaluó tanto el conocimiento técnico como la idoneidad ética de los postulantes.
A diferencia de otros cargos, la ley no exige la aplicación de pruebas toxicológicas para este órgano, por lo que la comisión centró su análisis en la trayectoria profesional y el desempeño en audiencias públicas transmitidas para garantizar la transparencia.
“Luego de concluir con las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral, vamos a evaluar y vamos a seleccionar las personas que como comisión consideremos más idóneas”, explicó David Manaiza, miembro de la Comisión Especial.
En contraste, el proceso para el Tribunal de Justicia Electoral ha sido más riguroso debido a las exigencias legales. El pasado jueves, los aspirantes se sometieron a pruebas toxicológicas y psicométricas, cuyos resultados serán determinantes para avanzar a la etapa de entrevistas.
Las autoridades de la comisión señalaron que estos exámenes responden a un mandato legal que busca garantizar que los futuros magistrados cuenten con condiciones óptimas de salud mental y no presenten dependencias.
El cronograma de audiencias públicas para el TJE se retomará este martes 5 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana, con la comparecencia de 14 profesionales, entre ellos Claudia Lizeth Aguilera, Idulio Melquiades Alonzo y el exministro Arístides Mejía Carranza.
El proceso continuará el miércoles 6 de mayo con un grupo final de 15 aspirantes. La jornada concluirá a las 6:40 de la tarde con la participación de Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente, completando así la fase de evaluación.
Una vez finalizadas las audiencias, la Comisión Especial tendrá un plazo de tres días para elaborar el informe final que será remitido al pleno legislativo.
Se prevé que la nómina incluya a 18 postulantes, bajo un esquema de tres candidatos por cada una de las seis vacantes disponibles entre propietarios y suplentes. Inicialmente, se entregaría el listado correspondiente al CNE.
Este documento será clave para que las fuerzas políticas alcancen los consensos necesarios de al menos 86 votos, como lo establece la Constitución para la elección de estos cargos.
Aunque el proceso ha sido técnico, el componente político será determinante en la fase final. No obstante, la comisión ha reiterado que su labor ha sido seleccionar a los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, sin distinción de afiliación partidaria o procedencia.
“La ley no establece que tendría que ser o de sociedad civil o de cualquier partido político; el trabajo que hacemos como comisión es seleccionar las personas idóneas”, puntualizó el comisionado.
Se espera que los nombramientos del CNE se concreten en los próximos días, con el objetivo de garantizar estabilidad institucional de cara a los futuros procesos electorales.
La transparencia del proceso, respaldada por informes solicitados al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República sobre posibles litigios, busca fortalecer la legitimidad de las nuevas autoridades electorales frente a la ciudadanía.