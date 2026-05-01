Más de 423,000 hondureños han sido forzados a huir de sus hogares

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento forzado sigue siendo una de las crisis silenciosas más profundas del país. De acuerdo al más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), basado en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, un total de 423,845 personas se vieron forzadas a desplazarse internamente. La violencia, el crimen organizado, la presencia de pandillas, además del impacto de fenómenos climáticos, son los factores que han hecho que la población tenga que huir de sus viviendas. La Encuesta Permanente se realizó con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Los datos que fueron presentados recientemente establecen que, a 2024, el 4.5% de la población hondureña fue forzada u obligada a cambiar de vivienda porque no se sentían seguras en su barrio o colonia alguna vez en su vida. Además, un poco más de un tercio de ellas también menciona razones relacionadas con el cambio climático y desastres naturales.

"Entre las personas desplazadas internas por la violencia, alrededor del 38.5% menciona que el desplazamiento también se debió a factores relacionados con desastres", señala el informe del INE. Las personas desplazadas internas provienen mayormente de Cortés y Francisco Morazán, departamentos que presentan alta tasa de violencia, especialmente los municipios de Distrito Central y San Pedro Sula. Los desplazamientos tienden a ocurrir en distancias cortas, con más de la mitad de los desplazamientos a nivel intraaldea y más del 80% a nivel intradepartamental. Lo anterior significa que, del total de trayectorias, más de la mitad ocurrieron dentro de la misma aldea, mientras que 6 de cada 10 dentro de la misma municipalidad, y 8 de cada 10 ocurrieron dentro del mismo departamento. "Por otra parte, al menos un quinto de las personas desplazadas internas no ha retornado a su aldea de origen", indica el documento. La encuesta refleja que el 6.2% (157,164) de los hogares que respondieron las preguntas de identificación de desplazamiento forzado tienen al menos una persona desplazada interna.

Respecto a la ubicación geográfica actual, el informe señala que las personas desplazadas internas se encuentran mayoritariamente en la zona urbana, representando el 62%. El 55% de las personas desplazadas son mujeres, con edad promedio de 37 años; sin embargo, el 11% del total corresponde a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, lo que confirma una alta vulnerabilidad durante la niñez. Los datos muestran que alrededor de un tercio de los desplazados son jefes de hogar y el 45% del total están en situación de pobreza extrema. Con la encuesta se le está dando rostro a una realidad que persiste en el país, expresó Rony Pacheco, director ejecutivo del INE. La medición del desplazamiento interno se realizó con el objetivo de diseñar políticas públicas que protejan y devuelvan la dignidad a miles de familias hondureñas, agregó.