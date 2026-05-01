Centros educativos impartirán tres horas más de clases a partir de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) realizará, a partir de 2027, uno de los cambios más significativos para el sistema educativo hondureño. Se trata de la implementación de la jornada extendida, medida que busca ampliar el horario escolar y transformar la dinámica de enseñanza en el país. La iniciativa, que fue confirmada a EL HERALDO por la ministra de Educación, Arely Argueta, contempla extender la permanencia de los estudiantes en los centros educativos desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, lo que significa un aumento de la jornada escolar actual. Es decir, que el horario de clases se extenderá tres horas más, por lo que los niños estarán ocho horas en los centros escolares. “Esto viene a fortalecer muchas áreas para el sistema educativo y el cuidado, incluso, de los niños, niñas y jóvenes”, dijo la ministra. Su implementación no será inmediata ni generalizada; iniciará con un plan piloto a nivel nacional, abarcando al menos un centro educativo de nivel básico y uno de educación media por región.

La prueba será con el objetivo de hacer evaluaciones técnicas y financieras para medir el impacto real de la medida antes de una expansión a nivel nacional, señaló la funcionaria. Uno de los pilares de la jornada extendida será la incorporación de actividades complementarias durante la tarde, conocidas como espacios “programáticos”, donde los estudiantes podrán desarrollar habilidades en áreas como deportes, arte, música, lectura y formación técnica. De acuerdo con la titular de Educación, esta estrategia también responde a una preocupación social que es mantener a los jóvenes dentro de entornos seguros, alejados de riesgos como la violencia, el ocio improductivo o la exposición a actividades ilícitas. “Van a estar (los alumnos) ese tiempo en el centro educativo, ya no van a estar fuera de casa ni fuera de los centros, porque si los muchachos salen a las 12 del mediodía actualmente, muchos de ellos no van a casa, sino que se quedan en las canchas, jugando futbolito o muchas veces hasta peleando entre colegios”, apuntó la funcionaria. “Queremos que ese tiempo lo utilicen en actividades formativas; queremos que los niños estén directamente entretenidos aprendiendo otras actividades de beneficio para la vida de ellos”, subrayó. Las autoridades instalarán en los próximos días una mesa técnica en la que se integrará a docentes, padres de familia y cooperantes internacionales, para analizar los alcances del proyecto. No obstante, las actividades estarán enfocadas en el nuevo Currículo Nacional Básico que están elaborando las autoridades.

Es decir que estarán alineadas a la metodología STEAM, que se refiere al enfoque educativo que integra la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en los contenidos.

Merienda escolar

Al estar más tiempo los menores en las aulas de clases, la jornada extendida contempla la ampliación del programa de alimentación escolar, que incluiría no solo la merienda matutina, sino también el almuerzo para los estudiantes que permanezcan en los centros educativos. “Ahora le estamos dando la alimentación escolar por la mañana, pero una vez que ampliemos la jornada, nos estaremos haciendo cargo también de la alimentación del almuerzo", sostuvo. Argueta expresó que la entrega del almuerzo escolar representará una inversión significativa para el Estado, pero también un alivio económico para miles de familias hondureñas que enfrentan dificultades para garantizar la alimentación diaria de sus hijos. La funcionaria reconoció que la jornada extendida implicará además ajustes en el esquema laboral docente. Aunque inicialmente se trabajará con maestros que ya cuentan con jornadas exclusivas, indicó la titular de Educación. “Tenemos docentes que ya laboran bajo este esquema, y con ellos vamos a iniciar el pilotaje”, explicó.

No obstante, Argueta aseguró que cualquier ampliación de carga laboral deberá ir acompañada de la respectiva compensación salarial.

Reacción del magisterio

La propuesta ha generado reacciones encontradas en el gremio magisterial, donde persisten dudas sobre su viabilidad en el contexto actual del sistema educativo hondureño. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Joel Navarrete, advirtió que la implementación de una jornada extendida requiere mucho más que una decisión administrativa. “Implica presupuesto para la alimentación, infraestructura adecuada y respeto a los derechos laborales de los docentes”, señaló. Cuestionó además la capacidad del sistema para absorber una jornada única en centros educativos que actualmente operan con doble jornada, debido a la alta demanda estudiantil. “Hay escuelas diseñadas para 200 alumnos que atienden hasta 500 en dos jornadas; entonces, ¿cómo este centro va a tener las dos jornadas juntas? Si ahorita se está utilizando doble el pupitre, doble aula y dobles condiciones”, planteó. Navarrete recordó que en años anteriores se hicieron intentos para implementar este modelo, específicamente en la gestión del exministro Marlon Escoto (2012-2017); sin embargo, no se logró consolidar debido a limitaciones estructurales en el sistema educativo.