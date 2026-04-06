Vigente hace 23 años: Educación comenzará con el rediseño del Currículo Nacional Básico

Tegucigalpa, Honduras.- El diseño del nuevo Currículo Nacional Básico (CNB) para el sistema educativo hondureño comenzará a crearse en los próximos días luego de la instalación de una mesa técnica. La ministra de Educación, Arely Argueta, anunció que tras el feriado de Semana Santa, el personal de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación (Seduc), junto con técnicos y asesores educativos conformarán la mesa técnica que diseñara la nueva curricula escolar. La actualización de los contenidos se enfocará en la metodología STEAM, que prioriza áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y Matemáticas.

Este método tiene como objetivo prepara a los estudiantes con habilidades claves como pensamiento crítico, creatividad, innovación y resolución de problemas, capacidades que son necesarias para enfrentar los retos del mundo actual. Las autoridades indicaron que apostar por este tipo de educación para los cerca de 1.8 millones de estudiantes a nivel nacional significa generar oportunidades para reducir las brechas que tiene el sistema; así como fortalecer el desarrollo del país. La metodología STEAM, a diferencia de los métodos tradicionales donde las materias se imparten de forma aislada, busca conectarlas a través de trabajo en equipo y desafíos que reflejan problemas del mundo real. La integración de las artes es un aspecto indispensable, pues potencia la creatividad y el pensamiento lateral, habilidades que son imprescindibles en la resolución de problemas, señalan los expertos. El viceministro de Educación, Denis Cáceres, detalló que los estudiantes necesitan aprender Matemáticas, Español, Ciencia y Tecnología, áreas claves que se están desarrollando a nivel internacional.