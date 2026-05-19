"Lo logramos": Familiares de víctimas de Gilbert Reyes, tras ser declarado culpable

Islas de la Bahía, Honduras.- Este martes 19 de mayo, la Fiscalía de Roatán obtuvo el fallo condenatorio en contra del estadounidense Gilbert Reyes, declarado culpable por el asesinato de Nikendra McCoy, Dione Beatriz Solórzano y María Antonia Cruz ​​​​​​, registrado en 2024 en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. Tras la resolución, los familiares no dudaron en expresar su alivio al conocer que Gilbert pagará por el triple homicidio que conmocionó a la isla. La madre de Dione, Telma Dixon -pareja del acusado-, fue de las primeras en hablar. "Sentí que se me estallaba el corazón, pero tenía una fe en Dios de que él iba a ser condenado. Sentí una paz, un alivio, porque sé que nuestras hijas van a descansar. Lo logramos", manifestó entre lágrimas.

Dixon señaló que tuvo que cargar con el dolor por la pérdida de su hija y la traición de Gilbert por más de dos años. "Así me pagó, quitándole la vida a mi hija y a sus amigas", agregó. Ovania McCoy, pariente de Nikendra, admitió tras la resolución que en determinados momentos sintió que las fuerzas le fallaron. "Llegué a un punto en que ya estaba cansada, pero Dios me dio la fuerza para seguir", expresó visiblemente conmocionada ante los medios este martes. Por su parte, el apoderado legal de las familias, Jorge Román Mazariegos, confirmó que el tribunal declaró culpable a Gilbert Reyes del asesinato de las tres mujeres. "El tener una condena el día de hoy ha sido satisfactorio para las familias después de tanto sufrimiento, después de más de dos años de perseguir una condena", manifestó. Sin embargo, aclaró que el caso de Dione se presentó como femicidio agravado, por lo que no descartan la posibilidad de interponer un recurso de amparo en busca de una condena mayor para Reyes. Cabe mencionar que el Ministerio Público solicitó una pena de 80 años de prisión para Reyes, aunque la audiencia de individualización en la que el tribunal dictará los años de prisión, quedó programada para el próximo martes 2 de junio de 2026.

Cronología del crimen