Congreso aprobará decreto transitorio por dos meses para destrabar el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se dispone a aprobar este martes un decreto transitorio que otorgará facultades legales por un período estricto de dos meses al Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida legislativa busca habilitar de emergencia la integración del pleno del órgano electoral para resolver con urgencia los cierres administrativos y financieros pendientes de los pasados comicios, blindando las decisiones institucionales ante posibles impugnaciones o demandas de nulidad. El proyecto fue presentado por el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, tras el vacío institucional provocado por la destitución definitiva del exconsejero propietario Marlon Ochoa mediante juicio político el pasado 16 de abril, sumado a la renuncia previa de dos de los consejeros suplentes del organismo.

​“El decreto transitorio faculta por dos meses al CNE para que se puedan reunir las dos propietarias, Cossette López y Ana Paola Hall, con el suplente Carlos Enrique Cardona”, anunció Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.​Rivera explicó que, aunque la Ley Electoral vigente en su artículo 12 establece que el pleno puede conformarse con dos consejeros propietarios y un suplente, existe una laguna jurídica cuando la ausencia de un titular es definitiva y no temporal. Mientras algunos analistas sostienen que el funcionamiento actual del CNE es legal, la comisión dictaminadora determinó que es imperativo aprobar este instrumento temporal para "evitar dudas" y blindar de cualquier ilegalidad los actos administrativos del ente electoral. ​La temporalidad de dos meses fijada en el dictamen responde a una exigencia política directa de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre). El bloque de oposición temía que, de aprobarse una reforma permanente en este momento, la estructura actual de dos propietarias y un suplente se prolongara de manera indefinida hasta el año 2029, retrasando el nombramiento de las nuevas autoridades definitivas.