Salud retira de los centros de salud unas 70,000 dosis de la vacuna hexavalente, ¿por qué?

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) confirmó el retiro temporal de unas 70,000 dosis de la vacuna hexavalente de los establecimientos de salud a nivel nacional, como parte de las investigaciones por la muerte de tres menores tras haber sido inmunizadas. La doctora Odalis García, jefa del PAI, explicó que la medida responde a un proceso investigativo en curso liderado por el Ministerio Público. "Se retiraron alrededor de 70,000 dosis de esta vacuna de los lotes que terminan en 013 y 014. Estos fueron los lotes de vacuna que estuvieron asociados o relacionados con la vacunación de esos niños y esos lotes están suspendidos temporalmente hasta que termine el proceso de investigación", detalló la funcionaria.

Actualmente, se continúa con la investigación que dé claridad de lo que pasó con las tres menores que murieron tras recibir una serie de vacunas en centros de salud del Distrito Central, Atlántida y Choluteca. De acuerdo a los datos preliminares, dos de las menores tenían seis meses de edad y una de cuatro meses; a ellas se les aplicaron las vacunas que protegen contra el neumoco, rotavirus y la vacuna hexavalente. Posteriormente a la inmunización, de acuerdo a sus padres, las menores comenzaron a presentar reacciones adversas. En ese sentido, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) tomaron la determinación de retirar el biológico de los establecimientos de salud.