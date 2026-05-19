CMH denuncia que la Sesal está incumpliendo con acuerdos al prohibir la contratación de médicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este martes que de nuevo las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) están incumpliendo con los acuerdos que se alcanzaron el pasado 22 de abril. Mediante un oficio dirigido al viceministro de Salud, José Miguel Castillo, el CMH cuestiona las recientes determinaciones de la Sesal en cuanto a la contratación de personal, lo que califican como una "contradicción flagrante" al acta de compromisos que firmaron hace un mes. Las disposiciones que fueron emitidas por el funcionario el pasado 15 de mayo, mediante el oficio No. 969-SSPI-2026, que prohíbe la contratación de más personal médico sin excepciones, genera incertidumbre laboral en el sector, señala el CMH.

El Colegio Médico sostiene que la circular enviada por Salud invalida el reintegro de 259 médicos despedidos. Señalan que el compromiso de reincorporación de los galenos queda sin efecto al prohibirse cualquier tipo de contratación, impidiendo otorgar nombramientos o contratos necesarios para su retorno. Así mismo, el acuerdo de integrar al personal descentralizado al sistema formal de la Sesal no puede ejecutarse, ya que la medida bloquea nuevas vinculaciones laborales, lamenta el CMH.

"La circular prohíbe toda contratación, por lo que el proceso de absorción no puede iniciarse en el plazo pactado para junio de 2026,dejando nuevamente al personal descentralizado fuera del presupuesto estatal formal y perpetuando su precariedad laboral", indica el oficio publicado este martes 19 de mayo. En cuanto al punto de acta en el que se acuerda la estabilidad laboral y no tomar represalias al gremio por las asambleas informativas que mantuvieron por varios días. El oficio del CMH indica que la estabilidad laboral no es solo no despedir activamente, sino también garantizar continuidad mediante contratos o nombramientos, por lo que la circular, al prohibir contrataciones, permite que los contratos vigentes no se renueven al vencer, logrando el mismo cancelación. En ese sentido, el gremio consulta al funcionario si el oficio deja sin efecto los acuerdos 2, 5 y 10 del Acta del 22 de abril de 2026, al tiempo que preguntan ¿Cómo se cumplirán los nombramientos de los 259 médicos despedidos, la absorción de los gestores descentralizados y la estabilidad laboral prometida?