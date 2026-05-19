ASJ asegura que declarar terroristas a maras permitirá capturas más rápidas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, aseguró que declarar como terroristas a estructuras criminales como la MS-13 y Barrio 18 permitirá una persecución más rápida contra el crimen organizado en Honduras. Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional (CN) aprobara reformas al Código Penal que incluyen la clasificación de maras y pandillas como grupos terroristas. Según explicó Castañeda, las nuevas disposiciones facilitarán que las autoridades puedan actuar contra toda la estructura criminal sin necesidad de investigar cada delito de manera individual.

“Países, como por ejemplo Estados Unidos, que ha declarado como terroristas a dos organizaciones criminales de Honduras, ya ellos lo habían hecho", manifestó. Además, recordó que "el país vecino de El Salvador también los declaró asociaciones terroristas, entonces ya solo le faltaba a Honduras determinar el grado de emergencia bajo el que vivimos”. El representante de la ASJ sostuvo que la reforma permitirá acelerar procesos de captura mediante labores de inteligencia: “Le va a permitir al sistema ahora de justicia penal es perseguir a estas estructuras, pero no investigar caso por caso o estar determinando si se cometió una extorsión o un secuestro”. Asimismo, señaló que solo se tendrá que demostrar vínculos con organizaciones criminales involucradas en actos considerados terroristas para proceder judicialmente.