Tomás Zambrano busca habilitar al CNE con iniciativa

Tegucigalpa, Honduras.-La reactivación temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la continuidad de proyectos comunitarios inconclusos forman parte de dos iniciativas legislativas presentadas durante la sesión del lunes 18 de mayo en el Congreso Nacional.
Las propuestas fueron impulsadas por el presidente Tomás Zambrano, quien explicó que ambas responden a necesidades urgentes relacionadas con el cierre de procesos electorales y obras pendientes en varios departamentos.
Una de las iniciativas es habilitar de forma transitoria al CNE para que pueda integrar su pleno con las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Cardona.
La propuesta surge luego de que el organismo electoral quedara sin uno de sus miembros propietarios tras la destitución de Marlon Ochoa mediante juicio político aprobado por el Congreso el pasado 16 de abril.
Según Zambrano, la falta de integración ha impedido avanzar en trámites pendientes derivados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, por lo que considera necesario restablecer su operatividad.
El proyecto fue remitido a la comisión especial del Legislativo, que deberá emitir un dictamen para que la iniciativa pueda ser discutida y sometida a votación en el pleno.