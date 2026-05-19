Tomás Zambrano busca habilitar al CNE con iniciativa

Tegucigalpa, Honduras.-La reactivación temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la continuidad de proyectos comunitarios inconclusos forman parte de dos iniciativas legislativas presentadas durante la sesión del lunes 18 de mayo en el Congreso Nacional.

Las propuestas fueron impulsadas por el presidente Tomás Zambrano, quien explicó que ambas responden a necesidades urgentes relacionadas con el cierre de procesos electorales y obras pendientes en varios departamentos.

Una de las iniciativas es habilitar de forma transitoria al CNE para que pueda integrar su pleno con las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Cardona.