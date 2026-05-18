Georgina Rodríguez sorprende con cambio de look: aparece rubia al estilo Kim Kardashian

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tema de conversación internacional tras sorprender con un radical cambio de imagen durante su paso por el Festival de Cannes 2026.
La empresaria e influencer dejó atrás su característica melena oscura para aparecer con un impactante cabello rubio platino, un look que rápidamente se volvió viral en redes sociales luego de que compartiera fotografías en su cuenta de Instagram.
Las imágenes muestran a Georgina luciendo una larga melena rubia de tono frío, acompañada de maquillaje glamuroso y estilismos inspirados en el viejo Hollywood.
El cambio fue presentado durante uno de los eventos más exclusivos del Festival de Cannes, Women in Motion de Kering, donde la modelo apareció junto a importantes figuras de la moda y el entretenimiento.
Las fotografías comenzaron a circular rápidamente en redes, provocando miles de comentarios sobre su transformación.
Muchos usuarios aseguraron que el nuevo estilo le daba una imagen completamente distinta, mientras otros compararon su apariencia con celebridades como Kim Kardashian o incluso con íconos noventeros de la moda.
Uno de los temas que más debate generó entre sus seguidores fue si realmente se tiñó el cabello o si se trató de una peluca profesional para el evento.
Diversos medios especializados en belleza señalaron que alcanzar un rubio tan claro en una sola sesión podría resultar extremadamente agresivo para el cabello, por lo que muchos expertos creen que Georgina habría optado por una peluca de alta gama o extensiones temporales.
Sin embargo, la influencer no ha confirmado oficialmente si el cambio será permanente. Habrá que corroborarlo en los próximos días.
La pareja de Cristiano Ronaldo además ha apostado por looks de alta costura, joyería extravagante y estilismos que han llamado la atención de medios especializados en moda y entretenimiento.