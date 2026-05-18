Barbara Palvin en Cannes 2026: cada look, una declaración de maternidad y estilo

El Festival de Cannes 2026 se ha convertido en el escenario donde Barbara Palvin ha brillado como nunca antes. Aquí un repaso por sus looks, de los más acertados y aplaudidos de esta edición.
La modelo húngara no solo ha acaparado miradas por su elegancia en la alfombra roja, sino también por mostrar con orgullo su embarazo en cada una de sus apariciones, consolidándose como una de las figuras más comentadas del evento.
La gran revelación ocurrió al inicio del festival, cuando la modelo confirmó públicamente su embarazo al lucir un estilizado vestido azul pastel que resaltaba su “baby bump”. El momento, captado por cámaras de todo el mundo, marcó uno de los instantes más virales de esta edición de Cannes.
Desde entonces, Palvin ha apostado por una narrativa de moda coherente: siluetas fluidas, tonos suaves, diseños estructurados y piezas de alta costura que combinan comodidad con elegancia.
Acompañada de su esposo, el actor Dylan Sprouse, Palvin ha protagonizado una serie de looks que han sido celebrados por la crítica de moda y por los fanáticos del festival.
A lo largo del festival, la modelo ha mostrado distintas facetas de su estilo: diseños negros estructurados con aire sofisticado han sido un acierto absoluto, como este homenaje a Karl Lagerfeld.
Looks románticos con volúmenes y texturas suaves, como su aparición en este modelo rosa pastel, han resultado sublimes en sus pasarelas.
Cada aparición ha sido interpretada como una evolución de su estilo premamá, consolidándola como una referencia actual en moda de maternidad dentro del circuito de celebridades.
Además de las prendas, su estilismo en cabello, maquillaje y joyería ha sido catalogado como un tributo a la elegancia y el buen gusto.
En su más reciente aparición, la modelo utilizó un vestido largo de color beige y mangas caídas, tal cual escultural diosa griega.
Más allá del cine, Cannes 2026 ha vuelto a consolidarse como un escaparate global de moda y celebridades, y en ese contexto Barbara Palvin se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles.
Su embarazo, lejos de limitar su presencia en el festival, ha sido el eje de una narrativa de estilo que ha capturado la atención de medios internacionales y del público.