  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La súplica de Marlene Favela por su madre enferma

La actriz Marlene Favela reveló públicamente que su madre, Silvia Meraz, atraviesa un delicado momento de salud, al tiempo que se prepara para volver a las telenovelas

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 14:52
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
1 de 8

En medio de los preparativos para su regreso a la pantalla chica, Marlene Favela habló con la voz entrecortada sobre los problemas de salud que enfrenta su madre en Durango.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
2 de 8

La actriz Marlene Favela atraviesa un momento de preocupación familiar. En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la protagonista de "El Maleficio" confirmó que su madre, Silvia Meraz, enfrenta un delicado estado de salud que se ha prolongado durante este año.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
3 de 8

"Mi mamá ahorita está delicadita de salud y ha sido este año un poco difícil en ese sentido. Está enfermita, tiene varios temas, no solamente es una cosita", señaló Favela, sin revelar el diagnóstico específico.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
4 de 8

La distancia ha complicado el acompañamiento. Doña Silvia reside en Durango, y la actriz reconoció que eso ha pesado tanto en lo práctico como en lo emocional. A pesar de ello, la familia mantiene la esperanza en su recuperación.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
5 de 8

"Queremos que Dios nos la presente muchos años más y que siga siendo la mamá hermosa que era. Pedirle a Dios mucho para que se mejore, para que esté feliz y que nos la deje mucho tiempo", expresó con visible emoción.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
6 de 8

Por primera vez, Favela no pudo estar presente junto a su madre en el Día de las Madres, aunque buscó la manera de hacérselo saber desde la distancia.

Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
7 de 8

"Le estuvimos cantando a mi mamá, mi hija y yo. Y esos momentos son muy lindos. Sí fue difícil, pero bueno, le mandamos mucho amor y muchas bendiciones", relató.

 Foto: Instagram
La súplica de Marlene Favela por su madre enferma
8 de 8

En el plano profesional, la actriz se prepara para reaparecer en la televisión mexicana con la telenovela "El Renacer de la Luna", producción en la que comparte créditos con Matías Novoa y Marisol Del Olmo.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos