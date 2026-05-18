La súplica de Marlene Favela por su madre enferma

En medio de los preparativos para su regreso a la pantalla chica, Marlene Favela habló con la voz entrecortada sobre los problemas de salud que enfrenta su madre en Durango.
La actriz Marlene Favela atraviesa un momento de preocupación familiar. En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la protagonista de "El Maleficio" confirmó que su madre, Silvia Meraz, enfrenta un delicado estado de salud que se ha prolongado durante este año.
"Mi mamá ahorita está delicadita de salud y ha sido este año un poco difícil en ese sentido. Está enfermita, tiene varios temas, no solamente es una cosita", señaló Favela, sin revelar el diagnóstico específico.
La distancia ha complicado el acompañamiento. Doña Silvia reside en Durango, y la actriz reconoció que eso ha pesado tanto en lo práctico como en lo emocional. A pesar de ello, la familia mantiene la esperanza en su recuperación.
"Queremos que Dios nos la presente muchos años más y que siga siendo la mamá hermosa que era. Pedirle a Dios mucho para que se mejore, para que esté feliz y que nos la deje mucho tiempo", expresó con visible emoción.
Por primera vez, Favela no pudo estar presente junto a su madre en el Día de las Madres, aunque buscó la manera de hacérselo saber desde la distancia.
"Le estuvimos cantando a mi mamá, mi hija y yo. Y esos momentos son muy lindos. Sí fue difícil, pero bueno, le mandamos mucho amor y muchas bendiciones", relató.
En el plano profesional, la actriz se prepara para reaparecer en la televisión mexicana con la telenovela "El Renacer de la Luna", producción en la que comparte créditos con Matías Novoa y Marisol Del Olmo.