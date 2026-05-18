Inde Navarrete, la nueva “Obsesión” del cine de terror y de raíces mexicanas

La actriz Inde Navarrete se ha convertido en uno de los nombres más comentados del momento tras el impacto de la película "Obsesión".
Se trata de un thriller psicológico que ha logrado posicionarse en la conversación del cine de terror contemporáneo y que, al mismo tiempo, ha impulsado la popularidad de su protagonista.
Con este proyecto, Navarrete no solo reafirma su presencia en la industria, sino que también da un giro hacia un registro más oscuro e intenso, alejándose de algunos de los papeles que la dieron a conocer en televisión.
Inde Navarrete comenzó a ganar reconocimiento internacional por su participación en series como 13 Reasons Why, donde interpretó a Estela de la Cruz en la última temporada, y posteriormente en Superman & Lois, dando vida a Sarah Cushing, un personaje que la consolidó durante varias temporadas en la ficción televisiva.
Su transición hacia el cine ha sido progresiva, participando en producciones como Wander Darkly y otros títulos del drama contemporáneo, pero es con "Obsesión" donde su nombre ha alcanzado una nueva visibilidad dentro de un género completamente distinto: el terror psicológico.
La historia sigue a un joven llamado Bear, profundamente enamorado de su compañera Nikki. En su desesperación por ser correspondido, recurre a un objeto misterioso capaz de conceder deseos, desatando una serie de eventos que transforman la historia en una espiral de tensión, manipulación emocional y horror psicológico.
La película explora cómo el deseo puede convertirse en una fuerza destructiva cuando se cruza con la obsesión, llevando a los personajes a un terreno donde la realidad y la paranoia comienzan a difuminarse.
En la cinta, Inde Navarrete interpreta a Nikki, un personaje central en la narrativa y pieza clave del conflicto emocional de la historia.
Su actuación ha sido uno de los puntos más comentados por el público, especialmente por la manera en que construye una figura compleja que oscila entre la vulnerabilidad y la tensión psicológica constante.
Esta interpretación ha sido clave para que "Obsesión" genere conversación en redes sociales y plataformas de cine, convirtiéndola en una de las presencias más destacadas del filme.
Más allá del éxito puntual del filme, la presencia de Navarrete en este tipo de producciones marca un posible giro en su carrera hacia personajes más intensos y narrativas de mayor carga emocional.
Con su creciente visibilidad en cine y televisión, la actriz se perfila como una de las jóvenes figuras a seguir dentro de la nueva generación de intérpretes que están explorando el terror psicológico desde enfoques más humanos e íntimos.
En otros detalles sobre la actriz, su nombre completo es Inde Fabiola Navarrette y nació el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona. Tiene ascendencia mexicana por parte de su padre y australiana por parte de su madre.
Curiosamente, “Inde” viene de “independent” (“independiente”), un nombre elegido por su madre. También ha comentado en entrevistas que le gustan actividades de adrenalina como el snowboard y el paracaidismo.