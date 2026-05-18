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La escapada a Hawái de Kendall Jenner y Jacob Elordi que aviva los rumores

Una fotografía obtenida por TMZ sitúa a Kendall Jenner y Jacob Elordi juntos en una playa de Hawái, en un entorno privado y sin acompañantes, lo que reaviva los rumores de romance que circulan desde abril

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 09:04
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Las imágenes hablan por sí solas. Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron fotografiados el fin de semana pasado en una playa de Hawái, en lo que parecía un momento deliberadamente alejado de miradas ajenas.

 Foto: Instagram
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En la instantánea, obtenida por TMZ, la modelo aparece recostada en la arena junto al actor australiano, sin más compañía visible que una botella de rosé y una tabla de surf reconvertida en mesa.

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La escena, lejos del habitual despliegue que suele rodear a ambas figuras, llamó la atención precisamente por su austeridad.

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Sin séquito, sin fotógrafos contratados, sin señales del aparato que normalmente acompaña a cualquier aparición pública de Jenner.

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Los rumores sobre una posible relación entre los dos comenzaron a circular en abril, cuando coincidieron en el entorno de Coachella y distintas fuentes señalaron que llevaban semanas frecuentándose.

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La revista People, citando a una persona cercana a ambos, indicó que llevan "un par de meses conociéndose y pasando tiempo juntos".

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Ni Jenner ni Elordi se han pronunciado al respecto. Los dos mantienen una política similar frente a su vida privada y rara vez confirman o desmienten este tipo de información.

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Las imágenes de Hawái son, hasta ahora, el testimonio visual más explícito de su cercanía.

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