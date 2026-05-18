La escapada a Hawái de Kendall Jenner y Jacob Elordi que aviva los rumores

Las imágenes hablan por sí solas. Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron fotografiados el fin de semana pasado en una playa de Hawái, en lo que parecía un momento deliberadamente alejado de miradas ajenas.
En la instantánea, obtenida por TMZ, la modelo aparece recostada en la arena junto al actor australiano, sin más compañía visible que una botella de rosé y una tabla de surf reconvertida en mesa.
La escena, lejos del habitual despliegue que suele rodear a ambas figuras, llamó la atención precisamente por su austeridad.
Sin séquito, sin fotógrafos contratados, sin señales del aparato que normalmente acompaña a cualquier aparición pública de Jenner.
Los rumores sobre una posible relación entre los dos comenzaron a circular en abril, cuando coincidieron en el entorno de Coachella y distintas fuentes señalaron que llevaban semanas frecuentándose.
La revista People, citando a una persona cercana a ambos, indicó que llevan "un par de meses conociéndose y pasando tiempo juntos".
Ni Jenner ni Elordi se han pronunciado al respecto. Los dos mantienen una política similar frente a su vida privada y rara vez confirman o desmienten este tipo de información.
Las imágenes de Hawái son, hasta ahora, el testimonio visual más explícito de su cercanía.