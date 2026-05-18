  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen

Dieciocho años de matrimonio y dos hijos en común no fueron suficientes para Jason Biggs y Jenny Mollen. Una fuente cercana revela qué terminó por quebrar la relación entre los dos actores

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 08:48
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
1 de 10

Jason Biggs y Jenny Mollen anunciaron su separación la semana pasada tras casi dos décadas juntos.

Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
2 de 10

Según fuentes cercanas a la pareja citadas por el Daily Mail, la ruptura no respondió a un único detonante, sino a una acumulación de tensiones que venía gestándose desde hace tiempo.

Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
3 de 10

La transformación física del actor fue uno de los factores señalados.

Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
4 de 10

Biggs perdió más de 18 kilos —motivado inicialmente por problemas de colesterol, según declaró él mismo a Page Six— y ese cambio habría tenido un efecto en su autoestima y, según la fuente, en la dinámica de la pareja. "Definitivamente le ayudó a reforzar su ego", señaló el informante.

 Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
5 de 10

A eso se sumó la presión profesional derivada de su debut como director con Untitled Home Invasion Romance, un proyecto que generó un nivel de estrés que, según la misma fuente, Mollen no compartía en igual medida.

 Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
6 de 10

"Jason ha tenido más estrés en su vida que Jenny últimamente, y creo que eso generó cierta distancia", apuntó el confidente.

 Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
7 de 10

La pareja acudió a terapia de pareja, lo que, según la fuente, prolongó la relación varios años más de lo que habría durado sin esa intervención.

Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
8 de 10

"Si no hubieran hecho terapia, probablemente se habrían separado hace dos o tres años", afirmó.

 Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
9 de 10

Un portavoz confirmó que ambos mantienen una buena relación y que su prioridad son sus dos hijos, Sid, de 12 años, y Lazlo, de 8.

 Foto: Instagram
Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen
10 de 10
Cargar más fotos