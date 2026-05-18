Así fue cómo la pérdida de peso de Jason Biggs afectó su matrimonio con Jenny Mollen

Jason Biggs y Jenny Mollen anunciaron su separación la semana pasada tras casi dos décadas juntos.
Según fuentes cercanas a la pareja citadas por el Daily Mail, la ruptura no respondió a un único detonante, sino a una acumulación de tensiones que venía gestándose desde hace tiempo.
La transformación física del actor fue uno de los factores señalados.
Biggs perdió más de 18 kilos —motivado inicialmente por problemas de colesterol, según declaró él mismo a Page Six— y ese cambio habría tenido un efecto en su autoestima y, según la fuente, en la dinámica de la pareja. "Definitivamente le ayudó a reforzar su ego", señaló el informante.
A eso se sumó la presión profesional derivada de su debut como director con Untitled Home Invasion Romance, un proyecto que generó un nivel de estrés que, según la misma fuente, Mollen no compartía en igual medida.
"Jason ha tenido más estrés en su vida que Jenny últimamente, y creo que eso generó cierta distancia", apuntó el confidente.
La pareja acudió a terapia de pareja, lo que, según la fuente, prolongó la relación varios años más de lo que habría durado sin esa intervención.
"Si no hubieran hecho terapia, probablemente se habrían separado hace dos o tres años", afirmó.
Un portavoz confirmó que ambos mantienen una buena relación y que su prioridad son sus dos hijos, Sid, de 12 años, y Lazlo, de 8.