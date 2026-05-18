  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional

El mimado jugará una nueva final tras una fenomenal campaña al mando de Javier López

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 18:57
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
1 de 25

Motagua se clasificó a la Gran Final del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Anibal Vásquez y Alex Pérez / EL HERALDO.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
2 de 25

La afición del Ciclón Azul llegó en un gran número al estadio Nacional de Tegucigalpa.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
3 de 25

Las hermosas edecanes robaron suspiros en la previa del partido entre Motagua y Génesis PN.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
4 de 25

El técnico de Génesis PN, Fernando Mira, se mostró tranquilo previo al pitazo inicial.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
5 de 25

El sector de sol centro del estadio Nacional recibió una buena cantidad de hinchas.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
6 de 25

Esta guapa periodista deslumbró y fue solicitada por aficionados que le pidieron una fotografía.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
7 de 25

El exdiputado Darío Banegas llegó acompañado de su hijo para poyar al Motagua.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
8 de 25

La linda copa que se llevará el campeón del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
9 de 25

Así posaron las lindas chicas para el lente de EL HERALDO.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
10 de 25

Motagua sacó esta pancarta en apoyo a Romario, jugador que se lesionó entre semana y sufrió una gran factura que lo tendrá de baja por varios meses.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
11 de 25

Este fue el 11 titular de Motagua: Luis Ortiz, Búho Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Denis Meléndez, Padilla Discua, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Jorge Serrano y Rodrigo de Olivera.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
12 de 25

Así salió Génesis PN: Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez, Carlos Arzú y Jeffry Miranda.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
13 de 25

El partido comenzó vibrante, digno de dos equipos que se jugaban el pase a la Gran Final del Clausura 2026.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
14 de 25

Motagua aprovechó y al minuto 7 rápidamente se puso adelante en el marcador.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
15 de 25

Un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Santos y en el área apareció de cabeza el defensor Giancarlo Sacaza para poner el primero del Ciclón .
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
16 de 25

Javier López y su cuerpo técnico celebraron con todo el gol de Sacaza.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
17 de 25

Al minuto 11 llegó la primera polémica del partido. Luis Vega derribó a Carlos Arzú dentro del área, según lo que observó el central Luis Mejía y no dudó en sancionar la falta penal a favor de los 'Caninos'.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
18 de 25

Luis Mejía fue a revisar la jugada, pero tras verla en diversas ocasiones determinó que la falta fue fuera del área por lo que corroboró y sancionó falta en la media luna.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
19 de 25

Génesis siguió insistiendo y eso rindió frutos. Al 14, Gabriel Araújo remató a portería, Luis Ortiz rechazó el balón, pero apareció Arzú, el mismo que provocó el error de los defensas motagüenses y firmó su primer gol en el Clausura 2026.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
20 de 25

Así celebró el empate 1-1 el equipo canino.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
21 de 25

Al minuto 45+8, llegó un centro de Alejandro Reyes, cabeceó Luis Vega dentro del área, pero su remate pegó en la mano del defensor Christopher Fonseca, quien tocó el esférico con la mano porque lo que se decretó penal a favor de los Azules.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
22 de 25

El portero Ronaldo Balanta se agigantó luego de atajarle el penal a Alejandro Reyes, quien ejecutó su remate a la izquierda.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
23 de 25

Para la segunda mitad también continuó la misma intensidad del partido.

Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
24 de 25

Al minuto 47, Clever Portillo se vistió de héroe. Jeffryn Maçias vio en solitario a Portillo dentro del área y le mandó el balón para que se acomodara y sacara el remate que puso al ciclón arriba en el marcador.
Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional
25 de 25

El marcador no se movió más y Motagua terminó venciendo 2-1 al Génesis PN. El mimado jugará la Gran Final de Liga Nacional.

Cargar más fotos