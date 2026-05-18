Alegría en Motagua, héroe del partido y afición celebra tras clasificar a nueva final de Liga Nacional

Motagua se clasificó a la Gran Final del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
La afición del Ciclón Azul llegó en un gran número al estadio Nacional de Tegucigalpa.
Las hermosas edecanes robaron suspiros en la previa del partido entre Motagua y Génesis PN.
El técnico de Génesis PN, Fernando Mira, se mostró tranquilo previo al pitazo inicial.
El sector de sol centro del estadio Nacional recibió una buena cantidad de hinchas.
Esta guapa periodista deslumbró y fue solicitada por aficionados que le pidieron una fotografía.
El exdiputado Darío Banegas llegó acompañado de su hijo para poyar al Motagua.
La linda copa que se llevará el campeón del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.
Así posaron las lindas chicas para el lente de EL HERALDO.
Motagua sacó esta pancarta en apoyo a Romario, jugador que se lesionó entre semana y sufrió una gran factura que lo tendrá de baja por varios meses.
Este fue el 11 titular de Motagua: Luis Ortiz, Búho Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Denis Meléndez, Padilla Discua, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Jorge Serrano y Rodrigo de Olivera.
Así salió Génesis PN: Ronaldo Balanta, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Daniel Meléndez, Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez, Carlos Arzú y Jeffry Miranda.
El partido comenzó vibrante, digno de dos equipos que se jugaban el pase a la Gran Final del Clausura 2026.
Motagua aprovechó y al minuto 7 rápidamente se puso adelante en el marcador.
Un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Santos y en el área apareció de cabeza el defensor Giancarlo Sacaza para poner el primero del Ciclón .
Javier López y su cuerpo técnico celebraron con todo el gol de Sacaza.
Al minuto 11 llegó la primera polémica del partido. Luis Vega derribó a Carlos Arzú dentro del área, según lo que observó el central Luis Mejía y no dudó en sancionar la falta penal a favor de los 'Caninos'.
Luis Mejía fue a revisar la jugada, pero tras verla en diversas ocasiones determinó que la falta fue fuera del área por lo que corroboró y sancionó falta en la media luna.
Génesis siguió insistiendo y eso rindió frutos. Al 14, Gabriel Araújo remató a portería, Luis Ortiz rechazó el balón, pero apareció Arzú, el mismo que provocó el error de los defensas motagüenses y firmó su primer gol en el Clausura 2026.
Así celebró el empate 1-1 el equipo canino.
Al minuto 45+8, llegó un centro de Alejandro Reyes, cabeceó Luis Vega dentro del área, pero su remate pegó en la mano del defensor Christopher Fonseca, quien tocó el esférico con la mano porque lo que se decretó penal a favor de los Azules.
El portero Ronaldo Balanta se agigantó luego de atajarle el penal a Alejandro Reyes, quien ejecutó su remate a la izquierda.
Para la segunda mitad también continuó la misma intensidad del partido.
Al minuto 47, Clever Portillo se vistió de héroe. Jeffryn Maçias vio en solitario a Portillo dentro del área y le mandó el balón para que se acomodara y sacara el remate que puso al ciclón arriba en el marcador.
El marcador no se movió más y Motagua terminó venciendo 2-1 al Génesis PN. El mimado jugará la Gran Final de Liga Nacional.