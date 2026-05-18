De 60 dólares a miles: ¿Por qué son tan caras las entradas al Mundial 2026?

"La estrategia de precios de la FIFA pasa por un amplio abanico de precios y categorías, que refleja la demanda del mercado por cada partido. Las entradas se han sacado a la venta en distintas fases, como la 'categoría 4' con un precio más accesible, y más de 100.000 entradas han salido a la venta por un precio de 60 dólares para el torneo, incluyendo más de 1.000 para la final", destaca el organismo que rige el fútbol mundial.