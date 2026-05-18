Nombran a Alicia Puerto como directora general de Fiscalía en el MP

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público oficializó este lunes -18 de mayo- el nombramiento de la abogada Alicia Marcela Puerto Suazo como nueva directora general de Fiscalía, según una circular emitida por la Fiscalía General de la República.
La designación fue comunicada mediante la Circular FGR-001-2026, firmada por el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore y dirigida a directores, fiscales jefes, coordinadores regionales y demás autoridades de la institución.
Puerto Suazo asumirá de inmediato las funciones contempladas en la Ley del Ministerio Público y en el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalías, según el documento.
“Por este medio se hace de su conocimiento que a partir de la fecha ha sido nombrada como Directora General de Fiscalía la abogada Alicia Marcela Puerto Suazo”, señala la notificación oficial.
Tras el nombramiento, la nueva funcionaria tendrá bajo su responsabilidad la coordinación y supervisión de las actuaciones fiscales a nivel nacional, en medio de diversos procesos investigativos impulsados por el ente acusador del Estado.