¿Quién es Pablo Emilio Reyes Theodore, el nuevo fiscal general de Honduras?

Originario de Tegucigalpa, cuenta con formación en Derecho con especialización en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial otorgada por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

Pablo Emilio Reyes Theodore es un abogado cuya carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito privado y en asesorías técnicas para diversas instituciones estatales.

Reyes Theodore fue juramentado a las 9:00 de la noche de este miércoles 25 de marzo en el Poder Legislativo, por Tomás Zambrano, en medio de un zafarrancho creado por los diputados de Libre.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que Johel Zelaya fuera destituido como fiscal general de la República por el Congreso Nacional, Pablo Emilio Reyes Theodore fue elegido para asumir la titularidad del Ministerio Público, casi de manera inmediata.

Su experiencia profesional combina roles en el sector público y privado. Inició su trayectoria en 2005 como escribiente en la Corte Suprema de Justicia. Entre 2010 y 2012, se desempeñó como asesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Posteriormente, en 2013, colaboró como asesor de la Junta Interventora del Ministerio Público, y entre 2014 y 2016 trabajó en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), formando parte de su comisión liquidadora. Entre 2017 y 2020, ocupó el cargo de asesor del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

En el sector privado, Reyes Theodore ha sido director de la firma legal Consultus Abogados y Notarios, además de mantener vínculos con diversas empresas del país.

Su trayectoria se centra en áreas administrativas, tributarias y empresariales del derecho, más orientadas a la asesoría técnica que al litigio penal o los derechos humanos.

En cuanto a su participación pública, fue uno de los cinco candidatos finalistas en el proceso de selección para fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, obteniendo una calificación cercana al 75 %.

También se autopostuló como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante la elección de 2022, aunque no avanzó en la nómina final.

Reyes Theodore se caracteriza por su perfil técnico y administrativo, con énfasis en asesorías legales y experiencia en la coordinación de procesos estatales y privados.