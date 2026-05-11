España, EE UU, Bélgica y más: la nueva camada de jugadores de Honduras con doble nacionalidad

Cristopher Batiz - Nacido en 2011 en Honduras que recientemente firmó contrato profesional con apenas 14 años en el filial del Seattle Sounders de la MLS. Es una de las grandes promesas del fútbol hondureño y ha sido convocado a campamentos de USA Sub-15. Hace unos días jugó un torneo donde dejó grandes sensaciones en un juego ante las inferiores del Bayern Munich.