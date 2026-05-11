España, EE UU, Bélgica y más: la nueva camada de jugadores de Honduras con doble nacionalidad

España, EE UU, Bélgica y más países. Esta es la nueva camada de jugadores de Honduras con dos o hasta tres nacionalidades, algunos de ellos ya decidieron vestir la camiseta de la "H" y otros pueden hacerlo en los próximos meses.
Keyrol Figueroa - El delantero de 19 años aceptó representar a Honduras tras haberlo hecho antes con Estados Unidos. Juega en el segundo equipo del Liverpool y ya ha citado a partidos de copa con los de Anfield.
José Alfredo Rodríguez - Defensa central zurdo que también puede jugar como lateral y extremo y es parte de La Masía del FC Barcelona, este juvenil actualmente es Sub17 y ya decidió jugar para Honduras.
Welson Jiménez - También es Sub17 y es parte de las inferiores del Girona de España, otro juvenil que decidió representar a la Bicolor tras ser convencido por Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras.
Kevin Gyamfi González - Nacido en Barcelona, España, en 2011. Joven futbolista de padre originario de Ghana y madre hondureña, actualmente forma parte del Cadete U15 del RCD Espanyol.
Keyvan Figueroa - Tiene 15 años y es el hermano menor de Keyrol Figueroa, forma parte del Burnley FC U-18 de Inglaterra.
Víctor Vandenbroucke - Tiene 17 años, es lateral derecho y es parte del KAA Gent Sub-23 de la Segunda División de Bélgica. Ha sido parte de las inferiores en la Selección de Bélgica.
Darek Barriento - Nacido en el 2010 y forma parte de las inferiores del Espanyol de España, además de estar en varias oportunidades en selecciones menores de España, su madre es hondureña. Recién fue convocado a la Sub-16 de España y también es elegible por República Dominicana.
Leonardo Posadas (izquierda) - Juega en el equipo Sub23 del Hamburgo de Alemania y ha estado en selecciones menores de Alemania, ya fue citado por la mayor de Honduras, pero no ha debutado.
Kendry Villafuerte - Nacido en 2007, juega en las inferiores del Inter Miami y aparte de representar a Honduras puede hacerlo para México, es defensa central zurdo y ya ha sido citado a la Sub20.
Victor Lambur - Nacido en 2012 y se desempeña como mediocampista defensivo. Sus padres son hondureños y ya ha sido convocado a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Charlotte FC.
Matías Flores - Nació en el 2012 y es delantero de 1.80m de padres hondureños. Recientemente fue convocado a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Sporting Kansas City.
Eliezer Fuentes - Portero de 17 años que milita en el FC Dallas Sub-18 y también es elegible para Estados Unidos, aunque ya ha representado a Honduras a nivel juvenil desde la Sub-15, Sub-17 y Sub-20.
Leonel Andrade - Nació en 2012 y es de padre hondureño, recientemente convocado a la Sub-14 de España. Es ficha de las inferiores del Girona y también es elegible para Paraguay.
Cristopher Batiz - Nacido en 2011 en Honduras que recientemente firmó contrato profesional con apenas 14 años en el filial del Seattle Sounders de la MLS. Es una de las grandes promesas del fútbol hondureño y ha sido convocado a campamentos de USA Sub-15. Hace unos días jugó un torneo donde dejó grandes sensaciones en un juego ante las inferiores del Bayern Munich.
Nico Balbas - Nacido en 2008 y es parte de las inferiores del RC Deportivo La Coruña. Puede representar a España, pero ya ha sido parte de las selecciones menores de Honduras.
Óscar Avilez - Joven nacido en Choluteca que en las últimas semanas firmó contrato profesional con el DC United de la MLS. En febrero debutó con la Sub-16 de Estados Unidos.