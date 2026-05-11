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Hijo de exfutbolista y joya del Liverpool: Así es Keyrol Figueroa, nuevo fichaje de Honduras

Desde muy joven fue considerado una joya del fútbol por su potencia, velocidad y capacidad goleadora

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 11:27
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Te mostramos quién es Keyrol Figueroa, el reciente "fichaje" de la Selección de Honduras de cara al Mundial 2030.

Fotos: Cortesía.
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Keyrol Figueroa se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol hondureño en la actualidad.
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El delantero nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 31 de agosto del año 2006.

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Keyrol juega como atacante y actualmente pertenece a las categorías inferiores del Liverpool de Inglaterra.

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Es hijo de Maynor Figueroa, histórico capitán de la Selección de Honduras y exjugador de la Premier League.

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Desde muy joven fue considerado una joya del fútbol por su potencia, velocidad y capacidad goleadora.

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Aunque pasó por procesos juveniles de Estados Unidos, finalmente decidió representar a Honduras.

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Su decisión de unirse a la Selección de Honduras ha generado enorme ilusión entre los aficionados catrachos.
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Keyrol ha destacado en la Premier League 2 con el Liverpool Sub-21, donde se convirtió en uno de los goleadores del equipo.

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El atacante también ha entrenado con el primer equipo del Liverpool, acercándose cada vez más al máximo nivel.

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En Inglaterra lo consideran un delantero moderno, fuerte físicamente y con gran movilidad dentro del área.
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Su nombre tomó todavía más fuerza en Honduras tras las gestiones de la FFH para convencerlo de vestir la camiseta nacional.

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Keyrol tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026 y varios clubes siguen de cerca su situación.

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Además de su talento, muchos destacan su personalidad tranquila y el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces hondureñas.
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El joven delantero forma parte de una familia muy ligada al fútbol, ya que también es hermano de Dereck Moncada., quien ya dio el salto a Europa y debutó con la Selección de Honduras.
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Con apenas 19 años, Keyrol Figueroa es visto como uno de los futbolistas llamados a liderar el futuro de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de 2030.

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