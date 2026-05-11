Hijo de exfutbolista y joya del Liverpool: Así es Keyrol Figueroa, nuevo fichaje de Honduras

Te mostramos quién es Keyrol Figueroa, el reciente "fichaje" de la Selección de Honduras de cara al Mundial 2030.
Keyrol Figueroa se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol hondureño en la actualidad.
El delantero nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 31 de agosto del año 2006.
Keyrol juega como atacante y actualmente pertenece a las categorías inferiores del Liverpool de Inglaterra.
Es hijo de Maynor Figueroa, histórico capitán de la Selección de Honduras y exjugador de la Premier League.
Desde muy joven fue considerado una joya del fútbol por su potencia, velocidad y capacidad goleadora.
Aunque pasó por procesos juveniles de Estados Unidos, finalmente decidió representar a Honduras.
Su decisión de unirse a la Selección de Honduras ha generado enorme ilusión entre los aficionados catrachos.
Keyrol ha destacado en la Premier League 2 con el Liverpool Sub-21, donde se convirtió en uno de los goleadores del equipo.
El atacante también ha entrenado con el primer equipo del Liverpool, acercándose cada vez más al máximo nivel.
En Inglaterra lo consideran un delantero moderno, fuerte físicamente y con gran movilidad dentro del área.
Su nombre tomó todavía más fuerza en Honduras tras las gestiones de la FFH para convencerlo de vestir la camiseta nacional.
Keyrol tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026 y varios clubes siguen de cerca su situación.
Además de su talento, muchos destacan su personalidad tranquila y el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces hondureñas.
El joven delantero forma parte de una familia muy ligada al fútbol, ya que también es hermano de Dereck Moncada., quien ya dio el salto a Europa y debutó con la Selección de Honduras.
Con apenas 19 años, Keyrol Figueroa es visto como uno de los futbolistas llamados a liderar el futuro de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de 2030.