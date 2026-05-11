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Vinicius con un pie afuera de Real Madrid: No ha renovado por culpa de Mbappé y otro lo quiere fichar

El capitán de la institución blanca termina contrato con el club en junio del 2027

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 09:21
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Real Madrid le pone las cosas claras a Vinicius porque se niega a renovar su contrato. En su entorno analizan otras propuestas y este equipo lo ficharía.

Fotos: Cortesía.
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El tema contractual del brasileño ha sido el tema de habla en los últimos meses, debido a que las conversaciones se encuentran estancadas.
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El capitán de la institución blanca termina contrato con el club en junio del 2027, y aún no llega a un acuerdo para ampliar su vínculo con el equipo.
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Es por ello que luego de una nueva temporada sin títulos, el Real Madrid le ha puesto las cosas claras al brasileño: otro gigante de Europa aparece en el radar.
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Y es que se informa que el entorno de Vinicius ha detenido las negociaciones para renovar su contrato con Real Madrid.
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Todo parecía indicar que iban a lograr un resultado positivo con la última propuesta.
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En dicha propuesta, se le ofreció una mejora salarial al brasileño, eso sí, no mayor a lo que gana Kylian Mbappé. Sin embargo, en medio de la crisis del club surgen nuevos detalles.
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Desde la institución blanca se encuentran sorprendidos por las filtraciones de su entorno sobre parar la renovación, esto y cuando se había dado el visto bueno.
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Pero, desde el Real Madrid tienen claro el tema y no van a ceder más, ya que no piensan retener a jugadores.
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En medio de esa crisis, aparece un gigante de Europa que tiene en la mira a Vinicius para reforzar a su equipo.
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Según informa ESPN y Teamtalk, el Manchester City sigue de cerca la situación del brasileño y se postulan como uno de los rivales serios si se llegara a dar una venta en el siguiente mercado.
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El equipo que lidera Pep Guardiola también lleva la ventaja: cuenta con la capacidad de desembolsar una gran cantidad para hacerse de los servicios del brasileño.
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El Manchester City se metería a la pelea si el tema de la renovación entre el Real Madrid y Vinicius no logra concretarse, ya que las negociaciones otra vez están detenidas.
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Cabe recordar que en 2023, el Real Madrid informó a Vinicius que si no firmaba la renovación antes del final del próximo mercado, el club consideraría su venta.
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En la actual temporada, Vinicius lleva 15 goles en la Liga Española y en la Champions League firmó 5 anotaciones. De momento, las negociaciones se encuentran nuevamente estancadas y desde el club han tomado una contundente postura al dar a conocer que no van a retener a nadie.
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