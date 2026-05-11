Vinicius con un pie afuera de Real Madrid: No ha renovado por culpa de Mbappé y otro lo quiere fichar

Real Madrid le pone las cosas claras a Vinicius porque se niega a renovar su contrato. En su entorno analizan otras propuestas y este equipo lo ficharía.
El tema contractual del brasileño ha sido el tema de habla en los últimos meses, debido a que las conversaciones se encuentran estancadas.
El capitán de la institución blanca termina contrato con el club en junio del 2027, y aún no llega a un acuerdo para ampliar su vínculo con el equipo.
Es por ello que luego de una nueva temporada sin títulos, el Real Madrid le ha puesto las cosas claras al brasileño: otro gigante de Europa aparece en el radar.
Y es que se informa que el entorno de Vinicius ha detenido las negociaciones para renovar su contrato con Real Madrid.
Todo parecía indicar que iban a lograr un resultado positivo con la última propuesta.
En dicha propuesta, se le ofreció una mejora salarial al brasileño, eso sí, no mayor a lo que gana Kylian Mbappé. Sin embargo, en medio de la crisis del club surgen nuevos detalles.
Desde la institución blanca se encuentran sorprendidos por las filtraciones de su entorno sobre parar la renovación, esto y cuando se había dado el visto bueno.
Pero, desde el Real Madrid tienen claro el tema y no van a ceder más, ya que no piensan retener a jugadores.
En medio de esa crisis, aparece un gigante de Europa que tiene en la mira a Vinicius para reforzar a su equipo.
Según informa ESPN y Teamtalk, el Manchester City sigue de cerca la situación del brasileño y se postulan como uno de los rivales serios si se llegara a dar una venta en el siguiente mercado.
El equipo que lidera Pep Guardiola también lleva la ventaja: cuenta con la capacidad de desembolsar una gran cantidad para hacerse de los servicios del brasileño.
El Manchester City se metería a la pelea si el tema de la renovación entre el Real Madrid y Vinicius no logra concretarse, ya que las negociaciones otra vez están detenidas.
Cabe recordar que en 2023, el Real Madrid informó a Vinicius que si no firmaba la renovación antes del final del próximo mercado, el club consideraría su venta.
En la actual temporada, Vinicius lleva 15 goles en la Liga Española y en la Champions League firmó 5 anotaciones. De momento, las negociaciones se encuentran nuevamente estancadas y desde el club han tomado una contundente postura al dar a conocer que no van a retener a nadie.