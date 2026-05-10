Fichajes: Dejaría Motagua y se iría a España; seleccionado llega a Europa para unirse a su nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Dejaría Motagua y se iría a España; seleccionado nacional llega a Europa para unirse a su nuevo club.
Jorge Pacheco anunció que no continuará como presidente del CD Choloma tras haber salvado la categoría.
Jefryn Macías está a las puertas de dejar Motagua e irse a la segunda división de España. Actualmente hay visores españoles viéndolo a él y otros jóvenes catrachos. Esto es gestionado por Francis Hernández, director deportivo de las Selecciones Nacionales.
En Motagua no gustó el último partido de Marcelo Santos ante Potros y es casi un hecho que no le renovarán el contrato.
Luis Palma sigue atento a su futuro. Sigue siendo ficha del Celtic y tiene una opción de compra de 4 millones de euros, desde España afirman que el Sevilla ha paralizado su interés en los últimos días.
Dereck Moncada ya está en Suiza para unirse al Lugano de la primera división de ese país. El joven catracho costó 3.5 millones de euros y con 18 años comenzará su periplo por el Viejo Continente.
Kilmar Peña, quien anotó 11 goles con la UPN en el reciente torneo, interesa al Juticalpa y podría cambiar de aires.
El Vida de La Ceiba se encuentra interesado en Hernán "Tota" Medina, quien descendió recientemente con el Victoria.
Desde Real España reconocen que el club que se quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
Tras haber terminado su participación en Costa Rica con Sporting, Carlos Pineda decidió que continuará en este club.
El zurdo hondureño Jesús Batiz también continuará en el Sporting aunque hay un par de clubes en Honduras que están interesados en él.
Alex López también continuará en el Sporting de Costa Rica para el siguiente certamen.