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Fichajes: Dejaría Motagua y se iría a España; seleccionado llega a Europa para unirse a su nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 17:11
Fichajes: Dejaría Motagua y se iría a España; seleccionado llega a Europa para unirse a su nuevo club
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Dejaría Motagua y se iría a España; seleccionado nacional llega a Europa para unirse a su nuevo club.

Foto: El Heraldo
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Jorge Pacheco anunció que no continuará como presidente del CD Choloma tras haber salvado la categoría.

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Jefryn Macías está a las puertas de dejar Motagua e irse a la segunda división de España. Actualmente hay visores españoles viéndolo a él y otros jóvenes catrachos. Esto es gestionado por Francis Hernández, director deportivo de las Selecciones Nacionales.

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En Motagua no gustó el último partido de Marcelo Santos ante Potros y es casi un hecho que no le renovarán el contrato.

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Luis Palma sigue atento a su futuro. Sigue siendo ficha del Celtic y tiene una opción de compra de 4 millones de euros, desde España afirman que el Sevilla ha paralizado su interés en los últimos días.

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Dereck Moncada ya está en Suiza para unirse al Lugano de la primera división de ese país. El joven catracho costó 3.5 millones de euros y con 18 años comenzará su periplo por el Viejo Continente.

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Kilmar Peña, quien anotó 11 goles con la UPN en el reciente torneo, interesa al Juticalpa y podría cambiar de aires.

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El Vida de La Ceiba se encuentra interesado en Hernán "Tota" Medina, quien descendió recientemente con el Victoria.

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Desde Real España reconocen que el club que se quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.

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Tras haber terminado su participación en Costa Rica con Sporting, Carlos Pineda decidió que continuará en este club.

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El zurdo hondureño Jesús Batiz también continuará en el Sporting aunque hay un par de clubes en Honduras que están interesados en él.

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Alex López también continuará en el Sporting de Costa Rica para el siguiente certamen.

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