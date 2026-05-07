Pasta en salsa blanca con res y mantequilla para deleitar paladares

Tegucigalpa, Honduras.- Es la definición perfecta de comida, reconfortante, cremosa y absolutamente deliciosa. Eso y más es lo que la receta de pasta con res en salsa blanca representa.
Se trata de un platillo creado para paladares exigentes que fusiona lo mejor de la cocina italiana con la sustancia y sabor profundo de la carne de res salteada en mantequilla.
Esta combinación es la opción ideal para continuar consintiendo a mamá en este mes dedicado a las Madres o simplemente cuando lo se necesita preparar algo especial sin complicaciones.
Una receta única
Lo que le da el toque único a esta receta es el equilibrio entre la sedosidad de la salsa blanca y la textura tierna de la carne salteada en mantequilla. Se trata de una salsa blanca conocida como bechamel en la cocina francesa, que envuelve cada hebra de pasta.
Además, los trozos de res, dorados previamente en mantequilla aromática, aportan profundidad de sabor, jugosidad y esa satisfacción que solo la proteína bien preparada puede brindar.
Justo la mantequilla juega un papel protagonista en esta preparación, no solo como medio de cocción sino como elemento que une todos los sabores. La mantequilla sella la carne caliente, logrando una costra dorada llena de sabor mientras el interior permanece jugoso y tierno.
Por si fuera poco, esta misma mantequilla aporta riqueza a la salsa, creando capas de sabor que transforman ingredientes simples en una experiencia gastronómica memorable.
La pasta en salsa blanca con carne de res y mantequilla es versátil, puede prepararse como platillo principal en una reunión familiar, o simplemente como una forma de consentir a mamá después de un día largo.
La forma de preparación rápida la convierte en una opción práctica para noches entre semana, mientras que su presentación elegante la hace apropiada para ocasiones especiales.
Ingredientes
- 250 gramos de pasta
- 2 cucharadas mantequilla
-2 cucharadas de harina
- 2 tazas de leche
- Queso parmesano al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- 300 gramos de res
- 2 cucharadas de mantequilla para el res
- 2 ajos
- Sal y pimienta
Preparación
1. Cortar la res en tiras delgadas o cubos medianos, secar bien con papel absorbente y sazonar con sal y pimienta al gusto. Este paso es importante para lograr un buen sellado.
2. En una sartén amplia a fuego medio-alto, derretir las 2 cucharadas de mantequilla hasta que comience a espumar ligeramente evitando que se queme.
3. Agregar el ajo finamente picado y sofreír durante 30 segundos aproximadamente hasta que libere su aroma, cuidando que no se dore en exceso para evitar sabor amargo.
4. Incorporar los trozos de res a la sartén en una sola capa sin amontonar. Cocinar durante 2-3 minutos por cada lado hasta lograr un dorado perfecto por fuera mientras permanece jugosa por dentro. Reservar en un plato cubierto para mantener el calor.
5. Cocinar la pasta: En una olla grande con abundante agua hirviendo y sal, cocinar la pasta según las instrucciones del paquete hasta alcanzar el punto al dente. Escurrir reservando ½ taza del agua de cocción por si se necesita ajustar la consistencia de la salsa.
6. En una olla mediana a fuego medio, derretir las 2 cucharadas de mantequilla completamente. Agregar la harina y batir constantemente hasta formar una pasta dorada clara que elimine el sabor a harina cruda.
7. Verter la leche gradualmente mientras se bate de forma continua para evitar grumos. Comenzar con ½ taza, integrar completamente, y seguir agregando el resto poco a poco. Cocinar a fuego medio-bajo durante 5-7 minutos, batiendo ocasionalmente hasta que la salsa espese.
8. Incorporar el queso parmesano rallado y mezclar hasta que se derrita en la salsa. Sazonar con sal, pimienta. Rectificar la consistencia agregando un poco del agua de pasta reservada si la salsa está muy espesa.
9. Agregar la pasta escurrida a la salsa blanca y mezclar suavemente hasta que cada pieza quede bien cubierta con la cremosa preparación.
10. Distribuir la pasta en salsa blanca en platos individuales y coronar con la res en mantequilla reservada. Servir inmediatamente mientras está caliente, acompañado de queso parmesano adicional.