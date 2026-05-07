Pasta en salsa blanca con res y mantequilla para deleitar paladares

Tegucigalpa, Honduras.- Es la definición perfecta de comida, reconfortante, cremosa y absolutamente deliciosa. Eso y más es lo que la receta de pasta con res en salsa blanca representa. Se trata de un platillo creado para paladares exigentes que fusiona lo mejor de la cocina italiana con la sustancia y sabor profundo de la carne de res salteada en mantequilla.

Esta combinación es la opción ideal para continuar consintiendo a mamá en este mes dedicado a las Madres o simplemente cuando lo se necesita preparar algo especial sin complicaciones.

Una receta única

Lo que le da el toque único a esta receta es el equilibrio entre la sedosidad de la salsa blanca y la textura tierna de la carne salteada en mantequilla. Se trata de una salsa blanca conocida como bechamel en la cocina francesa, que envuelve cada hebra de pasta. Además, los trozos de res, dorados previamente en mantequilla aromática, aportan profundidad de sabor, jugosidad y esa satisfacción que solo la proteína bien preparada puede brindar. Justo la mantequilla juega un papel protagonista en esta preparación, no solo como medio de cocción sino como elemento que une todos los sabores. La mantequilla sella la carne caliente, logrando una costra dorada llena de sabor mientras el interior permanece jugoso y tierno.

Por si fuera poco, esta misma mantequilla aporta riqueza a la salsa, creando capas de sabor que transforman ingredientes simples en una experiencia gastronómica memorable. La pasta en salsa blanca con carne de res y mantequilla es versátil, puede prepararse como platillo principal en una reunión familiar, o simplemente como una forma de consentir a mamá después de un día largo. La forma de preparación rápida la convierte en una opción práctica para noches entre semana, mientras que su presentación elegante la hace apropiada para ocasiones especiales.

Ingredientes

- 250 gramos de pasta - 2 cucharadas mantequilla -2 cucharadas de harina - 2 tazas de leche - Queso parmesano al gusto - Sal y pimienta al gusto - 300 gramos de res - 2 cucharadas de mantequilla para el res - 2 ajos - Sal y pimienta

Preparación