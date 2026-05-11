Capturan a hombre acusado de cercenar la mano de una niña de 7 años en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un hombre fue capturado este lunes tras ser acusado de atacar brutalmente con un machete a una niña de siete años en la colonia 7 de Abril, en el municipio de El Progreso.
El sujeto enfrenta cargos por el delito de homicidio en su grado de tentativa inacabada en perjuicio de la menor, quien resultó gravemente herida durante el ataque ocurrido cuando se dirigía junto a otros menores y su padre hacia la vivienda de su abuela para celebrar el Día de la Madre.
Según el reporte, el sospechoso habría seguido a la familia antes de atacarlos de manera indiscriminada con un machete. Durante la agresión, la niña sufrió heridas severas en la cabeza y en ambos brazos, al grado que una de sus manos quedó cercenada.
Testigos relataron que el agresor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y posiblemente de sustancias ilegales al momento del violento hecho.
Tras el ataque, la menor fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, mientras las autoridades iniciaron acciones para capturar al atacante.
Hasta el momento no ha sido aclarado los motivos del sospechoso para cometer el ataque contra los menores y su padre.