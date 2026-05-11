Capturan a hombre acusado de cercenar la mano de una niña de 7 años en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un hombre fue capturado este lunes tras ser acusado de atacar brutalmente con un machete a una niña de siete años en la colonia 7 de Abril, en el municipio de El Progreso.

El sujeto enfrenta cargos por el delito de homicidio en su grado de tentativa inacabada en perjuicio de la menor, quien resultó gravemente herida durante el ataque ocurrido cuando se dirigía junto a otros menores y su padre hacia la vivienda de su abuela para celebrar el Día de la Madre.