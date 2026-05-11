Una niña muerta y siete heridos deja accidente vial en Linaca

El hecho vial generó la movilización de pobladores de la zona, quienes auxiliaron a los afectados mientras llegaban los equipos de emergencia para brindar atención y trasladar a los lesionados a centros asistenciales.

Choluteca, Honduras.- Una menor de edad fallecida y al menos seis personas heridas dejó como saldo un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la comunidad de El Zapote, sector de Linaca, departamento de Choluteca.

De manera preliminar, se informó que entre las víctimas heridas figuran dos personas en condición delicada, quienes fueron remitidas de emergencia al Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones.

Los heridos fueron identificados como Santiago Galeas, de 71 años; Karina Galeas, de 32; Keneth Galeas, de 10 años; Lilian Argueta , de 13; Yessenia Galeas y Karen Galeas.

Por el momento, las autoridades no han detallado la identidad de la menor que perdió la vida en el accidente, ni han precisado las circunstancias en las que ocurrió el percance vial.

Tampoco se ha confirmado el tipo de vehículo involucrado, mientras equipos de socorro y agentes policiales realizaron trabajos de atención en la escena y el levantamiento de información preliminar.