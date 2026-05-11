Cae presunta administradora financiera del Cártel del Diablo en operativo en Yoro

La detenida fue identificada como Ruth Dalila Martínez Maya , de 27 años, alias “Nena”, mientras que el segundo arrestado responde al nombre de Leonel Mejía Cruz, de 31 años, conocido como “Chicho”, quien registra antecedentes por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.

Yoro, Honduras.- La supuesta administradora financiera de la estructura criminal conocida como Cártel del Diablo fue capturada junto a otro presunto integrante de la organización durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el municipio de Yorito, Yoro.

La acción policial se desarrolló en el barrio La Esperanza , donde participaron equipos de la Regional #5 de la DIPAMPCO, con apoyo de otras unidades de investigación y prevención, tras varias denuncias que señalaban actividades ilícitas vinculadas a esta organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Martínez Maya sería el responsable de manejar el dinero obtenido por la estructura mediante actividades ilegales, mientras que Mejía Cruz presuntamente colaboraba en la recolección de fondos procedentes de extorsiones y otros delitos.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, supuestamente obtenido del cobro de extorsión, además de dos teléfonos celulares, tarjetas SIM, varias bolsitas con supuesta cocaína, un arma de fuego y dos libretas bancarias.

La Policía vincula al Cártel del Diablo con delitos como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos en varios sectores del norte del país, principalmente en comunidades de Yoro.

Asimismo, las autoridades sostienen que esta estructura criminal estaría relacionada con varios hechos violentos y homicidios registrados recientemente en la zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.