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Cae presunta administradora financiera del Cártel del Diablo en operativo en Yoro

La mujer, identificada con el alias de “Nena”, fue detenida junto a otro supuesto integrante de la estructura criminal durante una operación de la DIPAMPCO en Yorito, donde se decomisó dinero, droga, armas y teléfonos celulares

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 07:28
Cae presunta administradora financiera del Cártel del Diablo en operativo en Yoro

La detenida fue identificada como Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias “Nena”.

 Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.- La supuesta administradora financiera de la estructura criminal conocida como Cártel del Diablo fue capturada junto a otro presunto integrante de la organización durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el municipio de Yorito, Yoro.

La detenida fue identificada como Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias “Nena”, mientras que el segundo arrestado responde al nombre de Leonel Mejía Cruz, de 31 años, conocido como “Chicho”, quien registra antecedentes por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.

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La acción policial se desarrolló en el barrio La Esperanza , donde participaron equipos de la Regional #5 de la DIPAMPCO, con apoyo de otras unidades de investigación y prevención, tras varias denuncias que señalaban actividades ilícitas vinculadas a esta organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Martínez Maya sería el responsable de manejar el dinero obtenido por la estructura mediante actividades ilegales, mientras que Mejía Cruz presuntamente colaboraba en la recolección de fondos procedentes de extorsiones y otros delitos.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, supuestamente obtenido del cobro de extorsión, además de dos teléfonos celulares, tarjetas SIM, varias bolsitas con supuesta cocaína, un arma de fuego y dos libretas bancarias.

La Policía vincula al Cártel del Diablo con delitos como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos en varios sectores del norte del país, principalmente en comunidades de Yoro.

Asimismo, las autoridades sostienen que esta estructura criminal estaría relacionada con varios hechos violentos y homicidios registrados recientemente en la zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

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Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), acusados ​​por los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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