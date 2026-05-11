Salario mínimo promedio de 2026 alcanza los L14,917.20

Tegucigalpa, Honduras.- El salario mínimo promedio en Honduras pasó de 13,985.16 lempiras en 2025 a 14,917.20 lempiras para 2026, representando un aumento de L932.04. Así quedó establecido en una publicación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) basada en el acuerdo 233-2026 vigente desde el pasado 29 de abril y contentivo de la estructura de remuneraciones por tamaño de empresas y número de trabajadores en las 12 actividades económicas para este año al que tuvo acceso EL HERALDO.

Por la jornada ordinaria de ocho horas laborables el promedio salarial es de 497.24 lempiras en la actualidad cuando el año pasado fue de L466.17, que implica una variación de L31.07. De 62.16 lempiras es el salario mínimo 2026 promedio por hora y que tuvo un incremento de apenas L3.89 en comparación con el 2025. El monto promedio del salario mínimo es utilizado en el territorio hondureño no solo en materia laboral, sino para diversos cálculos tanto en lo público como privado. El referido convenio tripartito fue publicado en el diario oficial La Gaceta con número 37,129, que fija la compensación mensual mínima en las cuatro categorías de empresas para las distintas ramas de actividades económicas, detallando el salario por jornada ordinaria y lo que corresponde por hora.