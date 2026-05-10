Vadhir Derbez: la denuncia por abuso de 2009 que antecede al caso actual

El citatorio para comparecer ante la Corte el 26 de enero le fue entregado en la propia institución, pero el joven ya había regresado a México. Finalmente, el 17 de febrero de 2010, Vadhir se presentó ante el tribunal acompañado de su abogado, Edward R. Ruiz, quien declaró que su cliente "mantiene su inocencia" y expresó confianza en que los cargos serían desestimados.