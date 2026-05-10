Vadhir Derbez: la denuncia por abuso de 2009 que antecede al caso actual

Mientras Vadhir Derbez niega la denuncia que una joven presentó en su contra en 2025, documentos judiciales revelan que en 2009 el artista ya había sido acusado formalmente de agresión física contra una menor de edad en Estados Unidos.
La acusación que una joven de 19 años presentó recientemente contra Vadhir Derbez por tocamientos sin consentimiento —supuestamente ocurridos durante el rodaje de un videoclip— ha reactivado el interés sobre un episodio anterior.
En 2009, cuando el artista tenía la misma edad que su actual denunciante, el Condado de Marshall, en Indiana, registró una demanda formal en su contra por cargos de battery, término jurídico que en ese estado engloba los tocamientos ofensivos.
Según el reporte policial levantado por el detective Neal Wallace el 15 de diciembre de 2009, Vadhir González —apellido real del artista— "aprisionó a la presunta víctima contra una reja, le besó el cuello y le puso la mano entre las piernas por fuera de la ropa".
La afectada era una compañera de la academia militar donde estudiaba, de 15 años de edad.
El citatorio para comparecer ante la Corte el 26 de enero le fue entregado en la propia institución, pero el joven ya había regresado a México. Finalmente, el 17 de febrero de 2010, Vadhir se presentó ante el tribunal acompañado de su abogado, Edward R. Ruiz, quien declaró que su cliente "mantiene su inocencia" y expresó confianza en que los cargos serían desestimados.
El caso no derivó en condena conocida y quedó fuera del debate público durante años. En paralelo a ese proceso, el artista también fue detenido en Florida por conducir a exceso de velocidad, incidente del que fue liberado tras el pago de una fianza.
Frente a la denuncia actual, Vadhir Derbez y sus representantes legales sostienen que se trata de un intento de extorsión. Su abogado ha señalado que la denunciante pertenecería a una organización que opera con ese fin, extremo que no ha sido probado públicamente.