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Las 10 mejores películas de Anne Hathaway: de “El diablo viste a la moda” a “Interestelar”

Ganadora del Oscar y protagonista de éxitos inolvidables, estas son las 10 películas esenciales para entender por qué sigue siendo una de las actrices favoritas del público

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 19:13
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Anne Hathaway ha construido una carrera versátil, destacando por su capacidad para transitar entre la comedia entrañable, el drama intenso y el cine de acción/ciencia ficción.
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El diablo viste a la moda (2006). La película que convirtió a Anne Hathaway en un ícono del cine de los 2000. Interpreta a Andy Sachs, una joven periodista que termina trabajando para una temida editora de moda encarnada por Meryl Streep. Glamour, humor y frases inolvidables hacen de esta cinta una de las más queridas de su carrera.
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Los miserables (2012). En esta adaptación musical del clásico de Victor Hugo, Hathaway interpreta a Fantine, un papel breve pero profundamente emotivo que le valió el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Su interpretación de “I Dreamed a Dream” sigue siendo una de las escenas más impactantes del cine musical reciente.
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Interestelar (2014). Dirigida por Christopher Nolan, esta épica de ciencia ficción sigue a un grupo de astronautas que busca un nuevo hogar para la humanidad. Hathaway interpreta a la científica Amelia Brand en una historia que mezcla viajes espaciales, emociones humanas y teorías científicas.
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La boda de Rachel (2008). Considerada una de las mejores actuaciones dramáticas de Hathaway. Da vida a una joven con problemas de adicción que regresa a casa para la boda de su hermana, enfrentando tensiones familiares y heridas del pasado. La película le otorgó su primera nominación al Oscar.
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El diario de la princesa (2001). Una de las películas juveniles más icónicas de principios de los 2000. Hathaway interpreta a Mia Thermopolis, una adolescente común que descubre que es heredera al trono de Genovia. Humor, romance y una transformación inolvidable marcaron a toda una generación.
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Batman: el caballero de la noche asciende (2012). En el cierre de la trilogía de Batman de Nolan, Hathaway sorprende como Selina Kyle/Catwoman. Su interpretación aportó elegancia, ironía y carisma a una de las versiones más celebradas del personaje.
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Amor y otras adicciones (2010). Comedia romántica con tintes dramáticos donde Hathaway interpreta a una joven que vive con Parkinson. Su química con Jake Gyllenhaal y el equilibrio entre romance y vulnerabilidad convirtieron la película en una favorita del público.
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Colossal (2016). Una propuesta original y poco convencional que mezcla drama psicológico, humor negro y monstruos gigantes. Hathaway interpreta a una mujer que descubre una extraña conexión entre sus crisis personales y una criatura que destruye una ciudad al otro lado del mundo.
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La joven Jane Austen (2007). Drama romántico inspirado en la vida de la escritora Jane Austen. Hathaway ofrece una interpretación sensible y elegante en una historia sobre amor, vocación y las restricciones sociales de la época.
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Ocean's 8 (2018). Hathaway roba cada escena con una actuación exagerada y divertidísima. Mucha gente considera que fue lo mejor de la película.
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“El diablo viste a la moda 2”. El fenómeno sigue más vivo que nunca y actualmente existe gran recepción a la secuela de la exitosa película de 2006. Las cifras están batiendo récords a solo una semana del estreno mundial.
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