Las 10 mejores películas de Anne Hathaway: de “El diablo viste a la moda” a “Interestelar”

El diablo viste a la moda (2006). La película que convirtió a Anne Hathaway en un ícono del cine de los 2000. Interpreta a Andy Sachs, una joven periodista que termina trabajando para una temida editora de moda encarnada por Meryl Streep. Glamour, humor y frases inolvidables hacen de esta cinta una de las más queridas de su carrera.