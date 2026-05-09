Las 10 mejores películas de Anne Hathaway: de “El diablo viste a la moda” a “Interestelar”

Anne Hathaway ha construido una carrera versátil, destacando por su capacidad para transitar entre la comedia entrañable, el drama intenso y el cine de acción/ciencia ficción.
El diablo viste a la moda (2006). La película que convirtió a Anne Hathaway en un ícono del cine de los 2000. Interpreta a Andy Sachs, una joven periodista que termina trabajando para una temida editora de moda encarnada por Meryl Streep. Glamour, humor y frases inolvidables hacen de esta cinta una de las más queridas de su carrera.
Los miserables (2012). En esta adaptación musical del clásico de Victor Hugo, Hathaway interpreta a Fantine, un papel breve pero profundamente emotivo que le valió el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Su interpretación de “I Dreamed a Dream” sigue siendo una de las escenas más impactantes del cine musical reciente.
Interestelar (2014). Dirigida por Christopher Nolan, esta épica de ciencia ficción sigue a un grupo de astronautas que busca un nuevo hogar para la humanidad. Hathaway interpreta a la científica Amelia Brand en una historia que mezcla viajes espaciales, emociones humanas y teorías científicas.
La boda de Rachel (2008). Considerada una de las mejores actuaciones dramáticas de Hathaway. Da vida a una joven con problemas de adicción que regresa a casa para la boda de su hermana, enfrentando tensiones familiares y heridas del pasado. La película le otorgó su primera nominación al Oscar.
El diario de la princesa (2001). Una de las películas juveniles más icónicas de principios de los 2000. Hathaway interpreta a Mia Thermopolis, una adolescente común que descubre que es heredera al trono de Genovia. Humor, romance y una transformación inolvidable marcaron a toda una generación.
Batman: el caballero de la noche asciende (2012). En el cierre de la trilogía de Batman de Nolan, Hathaway sorprende como Selina Kyle/Catwoman. Su interpretación aportó elegancia, ironía y carisma a una de las versiones más celebradas del personaje.
Amor y otras adicciones (2010). Comedia romántica con tintes dramáticos donde Hathaway interpreta a una joven que vive con Parkinson. Su química con Jake Gyllenhaal y el equilibrio entre romance y vulnerabilidad convirtieron la película en una favorita del público.
Colossal (2016). Una propuesta original y poco convencional que mezcla drama psicológico, humor negro y monstruos gigantes. Hathaway interpreta a una mujer que descubre una extraña conexión entre sus crisis personales y una criatura que destruye una ciudad al otro lado del mundo.
La joven Jane Austen (2007). Drama romántico inspirado en la vida de la escritora Jane Austen. Hathaway ofrece una interpretación sensible y elegante en una historia sobre amor, vocación y las restricciones sociales de la época.
Ocean's 8 (2018). Hathaway roba cada escena con una actuación exagerada y divertidísima. Mucha gente considera que fue lo mejor de la película.
“El diablo viste a la moda 2”. El fenómeno sigue más vivo que nunca y actualmente existe gran recepción a la secuela de la exitosa película de 2006. Las cifras están batiendo récords a solo una semana del estreno mundial.