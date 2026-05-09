Holly Madison revela cómo eran las orgías de Hugh Hefner en la Mansión Playboy: “A nadie le gustaban”

Holly Madison volvió a hablar sobre su experiencia dentro de la Mansión Playboy y reveló detalles de las polémicas “noches de cita” organizadas por Hugh Hefner.
La modelo e influencer aseguró que las dinámicas grupales que ocurrían después de las salidas nocturnas eran “extrañas” y que, según ella, “a nadie le gustaban”.
Las declaraciones surgieron durante una reciente entrevista en un podcast, donde la exestrella del reality The Girls Next Door recordó cómo era la rutina cuando mantenía una relación con Hefner a comienzos de los años 2000.
Según Madison, las noches comenzaban con salidas a clubes nocturnos junto a otras novias de Hefner y terminaban en encuentros sexuales grupales dentro de la Mansión Playboy.
La también empresaria aseguró que el ambiente resultaba incómodo y que muchas de las mujeres simplemente intentaban atravesar la situación lo más rápido posible.
“A nadie le gustaba”, expresó Madison al describir la dinámica que, durante años, alimentó la imagen de excesos alrededor del imperio Playboy.
La exmodelo explicó que esas prácticas comenzaron a disminuir cuando el reality The Girls Next Door se convirtió en un éxito televisivo en 2005.
De acuerdo con su versión, la popularidad del programa revitalizó la figura pública de Hefner y cambió parte de la dinámica dentro de la mansión.
Madison también recordó que junto a Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson llegaron a un acuerdo tácito para dejar atrás aquellas “noches de cita”.
Esta no es la primera vez que Holly Madison habla públicamente sobre su paso por Playboy.
En años recientes ya había generado titulares al describir algunas experiencias vividas junto a Hefner como “traumáticas”, especialmente en la docuserie Secrets of Playboy, donde varias exmodelos compartieron testimonios sobre el ambiente dentro de la famosa mansión.
Las nuevas declaraciones vuelven a poner bajo la lupa el legado de Hugh Hefner y la cultura que durante décadas rodeó a Playboy, una marca que durante mucho tiempo fue asociada al glamour, pero que en años recientes también ha sido objeto de fuertes críticas y revisiones públicas.