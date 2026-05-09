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Holly Madison revela cómo eran las orgías de Hugh Hefner en la Mansión Playboy: “A nadie le gustaban”

Madison contó que Hefner organizaba “noches de cita” en las que sus novias debían acompañarlo a clubes nocturnos y luego participar en encuentros sexuales grupales en la mansión

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 17:56
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Holly Madison volvió a hablar sobre su experiencia dentro de la Mansión Playboy y reveló detalles de las polémicas “noches de cita” organizadas por Hugh Hefner.

 Foto: Instagram.
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La modelo e influencer aseguró que las dinámicas grupales que ocurrían después de las salidas nocturnas eran “extrañas” y que, según ella, “a nadie le gustaban”.

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Las declaraciones surgieron durante una reciente entrevista en un podcast, donde la exestrella del reality The Girls Next Door recordó cómo era la rutina cuando mantenía una relación con Hefner a comienzos de los años 2000.

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Según Madison, las noches comenzaban con salidas a clubes nocturnos junto a otras novias de Hefner y terminaban en encuentros sexuales grupales dentro de la Mansión Playboy.

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La también empresaria aseguró que el ambiente resultaba incómodo y que muchas de las mujeres simplemente intentaban atravesar la situación lo más rápido posible.

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“A nadie le gustaba”, expresó Madison al describir la dinámica que, durante años, alimentó la imagen de excesos alrededor del imperio Playboy.

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La exmodelo explicó que esas prácticas comenzaron a disminuir cuando el reality The Girls Next Door se convirtió en un éxito televisivo en 2005.

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De acuerdo con su versión, la popularidad del programa revitalizó la figura pública de Hefner y cambió parte de la dinámica dentro de la mansión.

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Madison también recordó que junto a Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson llegaron a un acuerdo tácito para dejar atrás aquellas “noches de cita”.

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Esta no es la primera vez que Holly Madison habla públicamente sobre su paso por Playboy.

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En años recientes ya había generado titulares al describir algunas experiencias vividas junto a Hefner como “traumáticas”, especialmente en la docuserie Secrets of Playboy, donde varias exmodelos compartieron testimonios sobre el ambiente dentro de la famosa mansión.

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Las nuevas declaraciones vuelven a poner bajo la lupa el legado de Hugh Hefner y la cultura que durante décadas rodeó a Playboy, una marca que durante mucho tiempo fue asociada al glamour, pero que en años recientes también ha sido objeto de fuertes críticas y revisiones públicas.

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