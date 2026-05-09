Gasolina súper y regular subirán más de L1 a partir de este lunes 11 de mayo

La gasolina superior experimentará un aumento de L1.26, por lo que se cotizará en 142.11 lempiras por galón en el Distrito Central.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) oficializó la nueva estructura de los carburantes vigente a partir del lunes 11 de mayo.

En tanto, la gasolina regular subirá L1.50 y ahora costará L130.82 en la zona central del país.

El kerosene registrará una baja en su precio de L6.01 para costar L133.69; mientras el diésel bajará L2.78 y costará a partir de este lunes L138.89.

El gas LPG doméstico mantendrá su precio de L245.61 y el vehicular subirá L0.66 para cotizarse en L50.25, también en el Distrito Central.

A inicios de julio del 2022 se registró el valor más alto en el precio de la gasolina regular en Honduras, costando en ese momento L146.57; mientras la regular llegó a costar L126.39.

Desde el gobierno de Nasry Asfura han atribuido el alza en los carburantes a la situación que hay en el Medio Oriente y las tensiones entre EE UU e Irán.