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Gasolina súper y regular subirán más de L1 a partir de este lunes 11 de mayo

El diésel tendrá una baja en su precio a partir del lunes 11 de mayo, según confirmó la Secretaría de Energía

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 11:51
Gasolina súper y regular subirán más de L1 a partir de este lunes 11 de mayo

La Secretaría de Energía hizo oficial el precio de los combustibles a partir de este 11 de mayo.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) oficializó la nueva estructura de los carburantes vigente a partir del lunes 11 de mayo.

La gasolina superior experimentará un aumento de L1.26, por lo que se cotizará en 142.11 lempiras por galón en el Distrito Central.

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En tanto, la gasolina regular subirá L1.50 y ahora costará L130.82 en la zona central del país.

El kerosene registrará una baja en su precio de L6.01 para costar L133.69; mientras el diésel bajará L2.78 y costará a partir de este lunes L138.89.

El gas LPG doméstico mantendrá su precio de L245.61 y el vehicular subirá L0.66 para cotizarse en L50.25, también en el Distrito Central.

A inicios de julio del 2022 se registró el valor más alto en el precio de la gasolina regular en Honduras, costando en ese momento L146.57; mientras la regular llegó a costar L126.39.

Desde el gobierno de Nasry Asfura han atribuido el alza en los carburantes a la situación que hay en el Medio Oriente y las tensiones entre EE UU e Irán.

Nuevo precio a los combustibles:

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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