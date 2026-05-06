Gobierno destinó L1,170 millones en subsidios al gas LPG durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los refinados del petróleo utilizado en hogares y negocios ha sido el Gas Licuado del Petróleo (GLP), el que mantuvo congelado el precio desde inicios de 2021.

De enero a diciembre de 2025 el subsidio a este producto sumó un impacto fiscal de 1,169.8 millones de lempiras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lugares en donde más se comercializa, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía (Sen) al que tuvo acceso EL HERALDO.

El GLP doméstico se vende en tres presentaciones, es decir cilindros de 10, 20 y 25 libras, siendo este último el más popular para la cocción de alimentos.

En la capital se erogó 585 millones de lempiras durante el año pasado y de este monto el 99.6%, equivalente a L582.8 millones, correspondió al chimbo de 25 libras.

Entretanto, el costo de la subvención ascendió a 584.8 millones de lempiras en el pasado período de 12 meses en la cabecera departamental de Cortés, donde el 99.6% (L582.6 millones) lo concentró también la presentación de 25 libras.

El mes que representó un mayor costo del subsidio fue marzo, en el que el gasto alcanzó 60.3 millones de lempiras en ambas ciudades, teniendo la administración pública de turno que absorber L69.33 por cilindro a causa de la volatilidad internacional.

Las importaciones de GLP entre enero de 2023 y enero de 2026 registraron un volumen promedio mensual de 314,400 barriles y una participación promedio de 15.8% del volumen total de combustibles comprados, informó el Banco Central de Honduras (BCH).