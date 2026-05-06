CPH condena ataques contra periodista Lisseth García y exige respeto al alcalde de SPS

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condena enérgicamente los ataques verbales y el hostigamiento denunciados contra la periodista hondureña Lisseth García, señalando directamente al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, como responsable de estas acciones.

En un pronunciamiento, el CPH expresa su rechazo categórico a cualquier forma de intimidación o descalificación proveniente de funcionarios públicos, advirtiendo que este tipo de conductas no solo vulneran la dignidad personal y profesional de la comunicadora, sino que también atentan contra el ejercicio libre del periodismo en Honduras.

La organización gremial subraya que la crítica periodística constituye un pilar fundamental de la democracia, por lo que considera inaceptable el uso de espacios de poder para desacreditar a periodistas que cuestionan la gestión pública. A su juicio, estas acciones reflejan prácticas autoritarias orientadas a silenciar la fiscalización social.