"¿Eres un secuestrador?": la última pregunta de Athena antes de ser asesinada en Texas

El crimen de Athena Strand, una niña de 7 años, que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada por un repartidor de FedEx en Estados Unidos, volvió a hacer eco en los últimos días, debido al juicio que dictó sentencia a muerte para el homicida. En el juicio salió a relucir un video en el que se escuchan las últimas palabras de la infante antes de morir. A continuación los detalles del estremecedor caso.
Durante el proceso se mostraron las imágenes donde se ve a Tanner Horner, llevándose a la menor en el carro repartidor. Athena, quien aparece justo detrás del asiento del repartidor, tuvo el instinto de preguntarle: "¿Eres un secuestrador?". Él tapó la cámara y le respondió: "Eres muy guapa. ¿Lo sabías?".
Esa pregunta, grabada en video, se convirtió en la prueba más devastadora del juicio que esta semana terminó con Horner condenado a muerte por un jurado de Texas. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que varios miembros del jurado no pudieran contener las lágrimas, de hecho algunos asistentes abandonaran la sala.
Lo que siguió después de esa pregunta quedó también en el registro audiovisual. Horner le ordenó a Athena quitarse la camisa mientras ella lloraba y gritaba. Él la amenazó con hacerle más daño si no se callaba. Más tarde, la estranguló dentro del mismo camión mientras en la radio sonaba "Jingle Bell Rock".
El crimen se registró el 30 de noviembre de 2022, y el cuerpo de la niña fue encontrado desnudo en un arroyo a unos 64 kilómetros al noroeste de Fort Worth.
Desde el primer día del juicio, Horner admitió que atropelló accidentalmente a Athena frente a su casa en Paradise y que, en lugar de pedir auxilio, decidió subirla al camión y huir.
El video no fue la única prueba en el caso. Los peritos forenses no pudieron descartar la presencia de ADN espermático de Horner en las muestras del kit de agresión sexual de la víctima. A eso se sumó el historial de búsquedas de Horner en Google que incluía consultas sobre el funcionamiento de las cámaras de los camiones de FedEx y si grababan de manera continua.
Dos mujeres declararon en el juicio que Horner las violó cuando eran menores de edad, en una época en que él tenía poco más de 20 años. Un hombre que convivió con el acusado durante su infancia también lo denunció por conductas similares.
La defensa intentó salvar a Horner de la pena capital argumentando que padece síndrome de Asperger y antecedentes de enfermedad mental crónica. Sin embargo, el jurado no admitió esos argumentos.
Tres horas de deliberación bastaron para decidir: Tanner Horner sería ejecutado mediante inyección letal.
La fecha aún no ha sido definida, y conforme a la legislación de Texas, la sentencia conlleva una apelación automática que garantiza la revisión del fallo en casos de pena capital.
Mientras tanto, Horner ya fue trasladado hacia el famoso corredor de la muerte en Huntsville, Texas. Los estadounidenses están a la expectativa de cuándo se llevará a cabo el letal castigo por el crimen atroz en contra de la pequeña Athena.