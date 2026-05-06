"¿Eres un secuestrador?": la última pregunta de Athena antes de ser asesinada en Texas

El crimen de Athena Strand, una niña de 7 años, que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada por un repartidor de FedEx en Estados Unidos, volvió a hacer eco en los últimos días, debido al juicio que dictó sentencia a muerte para el homicida. En el juicio salió a relucir un video en el que se escuchan las últimas palabras de la infante antes de morir. A continuación los detalles del estremecedor caso.